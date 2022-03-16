ترقية ترخيص بنك «سوسيتيه جنرال» في مركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي- البيان

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أكد مركز دبي المالي العالمي، ترقية ترخيص بنك «سوسيتيه جنرال»، إحدى مجموعات الخدمات المالية الأبرز في أوروبا، والتي تطبق نموذجاً مصرفياً متنوعاً ومتكاملاً، يجمع بين القوة المالية والخبرات المثبتة في الابتكار واستراتيجية للنمو المستدام.

وقامت «سلطة دبي للخدمات المالية» بترقية ترخيص «سوسيتيه جنرال» إلى الفئة 2، التي تتيح له القيام بعمليات الإقراض محلياً، في خطوة تؤكد التزامه الراسخ بتنمية أعماله الإقليمية انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: يواصل مركز دبي المالي العالمي توطيد علاقاته القائمة مع المؤسسات المالية الطامحة إلى توسيع أعمالها، والتي تبدي ثقة راسخة بخدمات المركز، وتستفيد من منظومته الرائدة للخدمات المالية، إلى جانب إطاره القانوني والتنظيمي المتميز. ونغتنم هذه الفرصة لتهنئة بنك «سوسيتيه جنرال»، الذي يعتبر واحداً من أقدم عملاء المركز بحصوله على هذه الترقية، ونتطلع قدماً لمواصلته لمسيرة النجاح المتميزة التي يشهدها.

وقال إيمريك أرنو، الرئيس التنفيذي الإقليمي للمجموعة لدى «سوسيتيه جنرال الشرق الأوسط»: «تجسد ترقية الترخيص خطوة طبيعية يتخذها «سوسيتيه جنرال الشرق الأوسط» بعد حضوره الفعلي في المنطقة لمدة تزيد على 25 عاماً، الأمر الذي يعكس نضج مؤسستنا وطموحاتنا للتوسع في دول منطقة مجلس التعاون الخليجي ومصر. ونثمن عالياً ثقة مركز دبي المالي العالمي بنموذج عملنا. وتأتي هذه الترقية انسجاماً مع استراتيجية النمو الإقليمي، التي نطبقها وتركز على تقديم الاستشارات وترتيب صفقات التمويل الضخمة وغيرها الكثير، ومن شأنها تمكيننا من تقديم مستويات أفضل من الخدمة لعملائنا في المنطقة، بينما نتجه جميعاً نحو مستقبل أكثر استدامة.

وأكد «سوسيتيه جنرال الشرق الأوسط» استراتيجيته الطموحة للتوسع في المنطقة في ظل نظرة تفاؤلية قوية، وأشار إلى أنه يتطلع قدماً لتسريع وتيرة التقدم على صعيد المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في 2022، وهي معايير مدمجة في قرارات الإقراض التي يتخذها البنك. وباعتبارها جهة رائدة في مجال المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، تمتلك المجموعة كافة الإمكانات، التي تتيح لها لعب دور الشريك المفضل في سياق مسيرة التحول في قطاع الطاقة على مستوى المنطقة.

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