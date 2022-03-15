حول الإمارات تكشف عن مجموعة رمضان 2022 بخصم يصل إلى 70 %

المصدر: دبي ـ البيان

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أطلقت حول الإمارات للمفروشات المنزلية، العلامة التجارية المتخصصة في المنطقة للأثاث المنزلي الداخلي والخارجي، أحدث تشكيلات رمضان 2022 لتحصل على الأجواء الحقيقية للشهر المبارك وتقدم لك تنزيلات وعروضاً تصل إلى 30 ـ 70 % خصماً على كل شيء.

تم الكشف عن المجموعة الجديدة في حدث خاص أقيم في 14 مارس 2022، بفرع حول الإمارات بمنطقة البرشاء، وحضره إعلاميون بارزون، مصممو الديكور الداخلي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات العربية المتحدة. تقدم حول الإمارات مجموعة رمضان 2022 وتتضمن أكثر من 200 فكرة ملهمة للديكور، وتتميز بمجموعة مراكش المذهلة، البوب العربي، نوفو لوكس، مودرن بودوار وأفكار الديكور الهندية التقليدية المختارة بعناية فائقة من جميع أنحاء العالم لإضفاء التراث، الفن، الرفاهية والجمال على منازلكم في رمضان. تعكس المجموعة أجواء رمضان الحقيقية عن طريق جعل منزلك في غاية الجمال لتكريس المزيد من الوقت للأحبة.

نجحت علامتنا التجارية في تمييز اسمها كواحدة من أسرع العلامات التجارية للأثاث نمواً في الشرق الأوسط وجعلت منازل الأحلام حقيقة من خلال مفروشاتها المنزلية العصرية الراقية والأكثر عملية. مع وجود أكثر من 15000 قطعة أثاث وإكسسوار في متاجرها أونلاين على الموقع الإلكتروني، ستترك المتسوقين في حيرة من الاختيار. يوجد لدينا أواني الطعام، أدوات التقديم، إكسسوارات الطاولة، مستلزمات الحمام، الوسائد المميزة، أساسيات الفراش، البسط والسجاد، ديكور الحائط، العطور المنزلية، الإكسسوارات الزخرفية، وأكثر من ذلك بكثير بتنزيلات لا تصدق من 30 ـ 70 % في جميع أنحاء الإمارات لتجهيز منزلك في الشهر الكريم.

وقال محمد كاتاوالا، المدير المالي لمجموعة حول الإمارات للمفروشات المنزلية: "اقترب شهر رمضان، وهو الوقت المثالي للاستعداد للشهر الفضيل. نحن فخورون بالإعلان عن أحدث مجموعاتنا الرمضانية 2022، والتي تضم مجموعة متنوعة من الأساليب الرائجة من جميع أنحاء العالم لإلهام عملائنا لتحسين كل ركن من أركان منازلهم. سواء كانت غرفة معيشة جذابة أو مكاناً أنيقاً لتناول الطعام بتجمعاتهم، أو مدخلاً أنيقاً لإعطاء أفضل انطباع أول بالإضافة إلى إنشاء مكان مخصص للعناية الذاتية، يمكن للمرء أن يجد الإلهام المثالي لاغتنام فرص جديدة بالحياة بمنزله من حول الإمارات. وبذات الوقت، يمكنهم أيضاً الاستفادة من تنزيلات رمضان الحالية من 30 ـ 70 % والتوفير كثيراً عند شراء منتجاتهم المفضلة من متاجرنا وأون لاين''.

وتأسست شركة حول الإمارات للمفروشات المنزلية في عام 1992، وهي من العلامات التجارية الأكثر ثقة في مجال الأثاث بالمنطقة وتقدم لك أفضل عروض لمنزلك بشهر رمضان. التنزيلات هي جزء صغير من المفاجآت الكثيرة التي تخبئها حول الإمارات لعملائها هذا العام.

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