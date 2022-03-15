25 % مساهمة «جافزا» بحجم تجارة التجزئة والعامة والتجارة الإلكترونية في دبي

المصدر: دبي- البيان

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تلعب المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، مركز التجارة والخدمات اللوجستية ضمن محفظة «دي بي ورلد»، دوراً مهماً في دفع نمو قطاع التجزئة في الإمارات عبر توفير حلول متطورة للتخزين والتوزيع. وخلال مشاركتها في «قمة التجزئة» 2022، تعرض جافزا نموذج «منظومة قطاع التجزئة متعددة الأبعاد» للتعريف بخدماتها ومرافقها المبتكرة التي تعزز مكانة دبي ودولة الإمارات كمركز رائد للبيع بالتجزئة على مستوى العالم.

وعلى مدى السنوات الماضية، رسخت جافزا مكانتها كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية يضم أكثر من 1,260 شركة من 92 دولة، من خلال تحفيز تطور قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات بفضل مرافقها المتطورة التي لا تضاهى. ويمتد قطاع البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية في جافزا على مساحة 1.89 مليون متر مربع من المرافق، تضم 51,700 متر مربع من المستودعات، وما يزيد على 1.8 مليون متر مربع من الأراضي المخصصة، ما يجعلها من أكثر المواقع جاذبية لشركات البيع بالتجزئة لإنشاء مرافقها.

وقال أحمد الحداد، المدير التنفيذي للعمليات في مُجّمعات الأعمال والمناطق الحرة لـ «دي بي ورلد» الإمارات: تسهم جافزا بأكثر من 25 % من حجم تجارة التجزئة والتجارة العامة والتجارة الإلكترونية في دبي، الأمر الذي يؤكد مشاركتنا الفاعلة في فهم متطلبات القطاع والعمل على تلبيتها بمساعدة خدماتنا المبتكرة. ومن خلال حلول التخزين والتوزيع المتطورة التي توفرها جافزا، فإننا نضمن نمو قطاع التجزئة بدعم من قدراتنا وإمكاناتنا التجارية واللوجستية المتقدمة«.

مرافق تخزين متطورة

توفر جافزا مجموعة واسعة من خدمات التخزين التي تلبي مختلف متطلبات العملاء، كما توفر إمكان تصميم المستودعات حسب الطلب بكل سهولة، حيث يمكن تصميم المنشآت وفق احتياجات كل شركة. إضافة إلى ذلك، تتوافر مرافق التخزين المبردة على رصيف ميناء جبل علي لتخزين البضائع في درجات حرارة تتراوح بين 10 و20 درجة مئوية، بينما يمكن تخزين الأغذية والمنتجات الزراعية، ومنتجات اللحوم، والأدوية والمنتجات الصحية في وحدات التخزين المبردة في درجات حرارة تتراوح بين 29 درجة مئوية تحت الصفر وحتى 13 درجة مئوية، فضلاً عن مرافق التخزين الجاف لتخزين السلع الاستهلاكية والمنتجات الغذائية المعبأة في درجة حرارة الغرفة.

حلول جاهزة للاستخدام

بمساعدة منصات التقنية المتطورة ومجموعة واسعة ومتنوعة من وسائط النقل، تقدم جافزا، من خلال»دي بي ورلد لوجستيكس«، حلول شحن من المصنع إلى باب المستهلك للعملاء لتوصيل منتجاتهم بكفاءة عالية. إضافة إلى ذلك، ونتيجة لنهجها المبتكر، توفر جافزا، ممكّن التجارة الذكية، تجربة سلسة لشركات التجارة الإلكترونية العابرة للحدود لتلبية وتسليم طلبات التجارة الإلكترونية، الأمر الذي يتيح بيئة مثالية لشركات التجارة الإلكترونية لنمو أعمالها.

وتمكن جافزا عملاءها من الوصول إلى منطقة تضم أكثر من 3.5 مليارات مستهلك، بدعم من الجسور التجارية التي أنشأتها»دي بي ورلد«، والتي تستقطب الاستثمارات العالمية إلى ميناء جبل علي وجافزا من خلال تقديم حلول شاملة للشركات وأصحاب الأعمال. وتدعم هذه الخطوة نمو قطاع التجارة في دبي من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية والتعاون الاقتصادي الإقليمي.

ويمكن للعملاء الاستفادة من حلول التجارة الإلكترونية التي توفرها»دي بي ورلد«، ومن بينها منصة تجارة الجملة الإلكترونية العالمية (DUBUY.com) التي تم إطلاقها لتكون بمثابة بوابة رئيسة للتجارة تفتح المجال أمام الشركات للوصول إلى الأسواق العالمية. ومن خلال التعاون الاستراتيجي مع»سوق التنين«، دعمت»دي بي ورلد«إطلاق منصة التجارة (Dragonmart.ae) أكبر سوق بيع بالجملة يوفر خدمات بين الشركات والمنشآت التجارية والعملاء، كما واصلت»دبي التجارية"، منصة التجارة والخدمات اللوجستية الرائدة في دولة الإمارات، والتي تضم جميع خدمات الأعمال في منصة واحدة، تعزيز قدرات حلولها من خلال الخدمات الرقمية.

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