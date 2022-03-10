مؤتمر الشرق الأوسط لليخوت يبحث تمكين المرأة والاستدامة والعملات المشفرة

المصدر: دبي - البيان

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أتاح مؤتمر الشرق الأوسط لليخوت وما تضمنه من جلسات حوارية مباشرة، منصة جمعت الجهات المعنية بنمط الحياة البحرية مع مجموعة من المتحدثين في المنطقة ومختلف أنحاء العالم. وأقيم المؤتمر على هامش معرض دبي الدولي للقوارب الذي تتواصل فعالياته حتى 13 مارس الجاري.

جمع المؤتمر ما يزيد على 100 من أبرز قادة القطاع البحري في فندق سانت ريجيس دبي- النخلة لمناقشة مجموعة من المواضيع، بما فيها تمكين المرأة في قطاع القوارب، والاستدامة، والعملات المشفرة، وتصميم اليخوت، وتأثير أزمة الجائحة العالمية على القطاع البحري.

وبدأ المؤتمر فعالياته بكلمة رئيسية ألقتها سحر الراستي، أول قبطانة بحرية إماراتية، تبعتها جلسة نقاش حول تمكين المرأة في هذا القطاع. وأدارت جلسة النقاش عبير الشعالي، الرئيس التنفيذي بالإنابة في شركة جلف كرافت، إلى جانب كلير فراندير سيكارد، الرئيسة التنفيذية ومؤسسة شركة انفيرومنتال تريننج فور ياكت كرو، وكلوي زايد، الرئيسة التنفيذية لشركة هاي نوفا، وداشا مورانوفا، الرئيسة التنفيذية لشركة داشا مورانوفا ديزاينز، حيث ناقشت المشاركات الخمس مواضيع متنوعة مثل المساواة بين الجنسين في القطاع وتطورها، وصولاً إلى أهمية الثقة بالنفس والدعم الذي يقدمه الرجل للمرأة.

وقالت الراستي: الإمارات وجهة رائعة تتيح للمرأة العمل والازدهار، وهي من الدول الرائدة في دعم المرأة في القطاع البحري من خلال توفير أفضل برامج التدريب والتطوير لمساعدتها على تحقيق النمو. وتتمتع المرأة في القطاع البحري بالمرونة، حيث يمكنها المبادرة لخوض جميع التحديات، ولكننا بحاجة إلى مزيد من الوعي كنساء في هذا القطاع. ويتيح لنا هذا القطاع فرصة مثالية لتحدي أنفسنا وإثبات قدرتنا على النجاح في قطاع يسيطر عليه الرجال إلى حد كبير، كما يمكننا التعاون معهم لدفع عجلة هذا القطاع نحو الأمام.

وسردت مورانوفا تجربتها الشخصية بوصفها واحدة من أربع نساء فقط في شركة تضم 40-50 موظفاً، حيث قالت: «يجب على المرأة في هذا القطاع أن تتحلى بالشجاعة وأن تثق في نفسها، وأن تُظهر قدراتها».

استدامة

وتندرج الاستدامة كأحد الموضوعات الرئيسية في معرض دبي العالمي للقوارب لهذا العام، لا سيما مع وجود العديد من الخطط لإطلاق المشاريع الصديقة للبيئة. وانطلاقاً من موقعهما كجهتين داعمتين، انضم لويس مارينهو فالكاو، رئيس شؤون النمو المستدام في فارو بوتس، وفرانسيس لاب، الرئيس التنفيذي لشركة سان ريف لليخوت، لمناقشة مستقبل قطاع اليخوت وكيفية قيادة الابتكار لمسيرة التغيير.

وقال فالكاو: لا يمكننا التنبؤ بالمستقبل فيما يتعلق بالحلول التي تعمل بالطاقة المستدامة، سواء التي تعتمد على الكهرباء أو الهيدروجين أو أياً كان ما يفكر فيه الجيل القادم من المخترعين الشباب، ولكن علينا مواصلة السير في هذا الاتجاه واستكشاف ما يحمله لنا. وتمثل مجموعة فارو5 الشمسية الخاصة بشركتنا أول حل مستدام بالكامل من القوارب ذاتية الإبحار، ونحن متحمسون لعرضها في معرض دبي العالمي للقوارب.

عملات مشفرة

وكانت العملات المشفرة، الموضوع الذي استحوذ على اهتمام العالم أيضاً على رأس جدول أعمال المؤتمر، حيث قام صقر عريقات، الشريك المؤسس لشركة كريبتو أويسس سنتيو، بتقديم لمحة سريعة عن الكيفية التي يمكن من خلالها لتقنية بلوك تشين إحداث تغيير في القطاع البحري.

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