المشرق يتعاون مع «توشي» في معدّات التكنولوجيا المالية

المصدر: دبي- البيان

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أعلن بنك المشرق، إحدى المؤسسات المالية في دولة الإمارات، عن عقد شراكة مع شركة «توشي Touché» المتخصصة في معدّات التكنولوجيا المالية، لإحداث تغييرات جذرية في قطاعي المطاعم والضيافة، من خلال توفير نظام دفع بسيط وسلس.

وترسّخ هذه الشراكة التزام بنك المشرق بدعم منظومة التكنولوجيا المالية المزدهرة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، والعمل مع المبتكرين ورواد الأعمال، للارتقاء بتجربة العملاء في كل نقطة بيع، إذ تُمكّن شركة Touché الشركات المتخصصة في مجالي المطاعم والضيافة من خدمة العملاء، عبر جهاز واحد معتمد ومتصل بالبنية التحتية للشركة، وبنوك قبول المدفوعات.

وفي هذا السياق، قال فرناندو موريللو، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك المشرق: «نسعى باستمرار للتعاون مع شركات التقنيات المالية المبتكرة، التي تقدم حلولاً رائدة تسهم في تغيير حياة العملاء والمواطنين وشركات القطاع الخاص نحو الأفضل. ونحن سعداء بالعمل مع شركة Touché، التي توفر طريقة مبسطة لإجراء عمليات الدفع في قطاعي المطاعم والضيافة، لا سيما أن هذين القطاعين كانا الأكثر تضرراً من تداعيات جائحة كوفيد 19 العالمية، ولذلك فنحن نرحّب بأي حل يساعدهما على التعافي».

ويقع المقر الرئيسي لشركة Touché في سنغافورة، ولديها مكاتب في كل من دبي وبرشلونة، وتتخصص في توفير حلول معتمدة من شركة «أوراكل»، تعمل من خلال جهاز مدفوعات محمول وذكي يعمل بنظام أندرويد، ويقدم أربعة نماذج عمل لشركات الخدمة الكاملة والخدمات السريعة، هي: Order@Table, و Pay@Table,و RoomChq@table و Order@Pay.

ومن جانبه، قال سهبا سانت كلير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Touché: «نحن سعداء بشراكتنا مع بنك المشرق الرائد في قطاع المدفوعات. لقد كان عالم بطاقات الائتمان منحازاً بمزاياه لحاملي البطاقات فقط لفترة طويلة من الزمن، بينما تقدم شركة Touché خدمات ذات قيمة إضافية ومزايا حقيقية وملموسة للتجار».

جدير بالذكر أن منطقة الشرق الأوسط قد عززت مكانتها بقوة كمركز للتقنيات المالية للمستثمرين والمبتكرين، ووفقاً لتقرير شركة Finextra، ستسهم 465 شركة تقنيات مالية في الإمارات في استقطاب استثمارات بنحو 2 مليار دولار خلال العام 2022، مقارنة مع 80 مليون دولار في عام 2017.

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