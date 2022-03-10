«ريبورتاج العقارية» تبدأ الأعمال الإنشائية بأول مشاريعها خارج الإمارات

المصدر: أبوظبي- البيان

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كشفت ريبورتاج العقارية، الشركة العاملة في مجال التطوير العقاري بالإمارات، عن بدء الأعمال الإنشائية بمشروع «مونتي نابوليوني» في «مستقبل سيتي» بالقاهرة الجديدة في مصر، والذي أطلقته «ريبورتاج» منتصف العام الماضي، ويعد أول مشاريعها خارج الإمارات، حيث سيتم تطوير المشروع، بالتعاون مع شركة الأهلي صبور، الرائدة في مجال التنمية العقارية بمصر.

ويقام مشروع «مونتي نابوليوني» على مساحة 465 ألف متر مربع، وسيتضمن 5500 وحدة سكنية، كما يوفر المشروع تاون هاوس مبتكراً كامل التشطيب، بالإضافة إلى شقق بمساحات متميزة بدءاً من غرفة واحدة إلى 4 غرف بأعلى مستويات التشطيب الفاخر، ويتوقع تسليم المشروع بحلول الربع الرابع من عام 2025.

وقال إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي في ريبورتاج العقارية: إن بدء الأعمال الإنشائية بمشروع «مونتي نابوليوني» يعكس التزام «ريبورتاج» وحرصها على تنفيذ مشاريعها وفق الجدول الزمني المحدد، ما يعزز ثقة المستثمرين في مشاريع الشركة، ويؤكد مصداقيتها بالسوق العقاري، وهو ما يظهر في تحقيق الشركة مبيعات قوية بشكل مستمر.

وحققت ريبورتاج العقارية، مبيعات تقارب 1,6 خلال عام 2021، مقابل مبيعات بقيمة 812 مليون درهم، حققتها الشركة خلال عام 2020، بنمو يصل إلى 100%.

وأوضح سليمان أن إطلاق «ريبورتاج العقارية» لمشروع «مونتي نابوليوني» منتصف العام الماضي، والذي يعد أول مشاريع الشركة خارج الإمارات يعكس الوضع المالي القوي لـ«ريبورتاج»، واستقرار أعمالها، وقدرتها على التوسع، مشيراً إلى أن الشركة تمتلك خطة مستقبلية طموحة للنمو والتوسع، خلال السنوات المقبلة.

وأضاف: إن دخول السوق المصري يعكس ثقة الشركة في القطاع العقاري في مصر، والذي يشهد نمواً ملحوظاً وارتفاعاً في الطلب خلال السنوات الأخيرة، فضلا ًعما توفره مصر من مناخ استثماري جاذب، وبيئة استثمارية آمنة ومستقرة.

وأشار إلى استقبال الشركة طلباً مرتفعاً خلال الأشهر الماضية من شرائح واسعة من العملاء الراغبين في شراء الوحدات السكنية بمشروع «مونتي نابوليوني»، لا سيما في ظل ما يشهده القطاع العقاري المصري من تطورات إيجابية ملحوظة.

ويتميز مشروع «Montenapolene» بموقع استراتيجي متميز بمدينة مستقبل سيتي بالقاهرة الجديدة، والتي تقع في قلب التنمية العمرانية بشرق القاهرة، بجوار المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة مطلاً على أهم المحاور وشبكة الطرق الحديثة، وبالقرب من محور بن زايد والدائري الوسطى وطريق القاهرة السويس.

وتباشر «ريبورتاج العقارية» تطوير 12 مشروعاً قيد الإنشاء بالإمارات، توفر نحو 6 آلاف وحدة سكنية ضمن أهم المواقع الاستثمارية بأبوظبي ودبي، بجانب مشروع تم إنجازه وتسليمه بمدينة مصدر في أبوظبي.

وتضم قائمة مشاريع «ريبورتاج العقارية» في أبوظبي مشاريع «الراحة لوفتس 1»، ويوفر 164 وحدة سكنية، و«الراحة لوفتس 2»، والذي يضيف 110 وحدات سكنية، وذلك ضمن منطقة شاطئ الراحة.

وفي مدينة مصدر بأبوظبي، يجري تطوير مشروع «الواحة رزيدنس 1» ويوفر 612 شقة، و«الواحة رزيدنس 2» ويضم نحو 304 وحدات سكنية، فضلاً عن مشروع «ذا جيت» ويضيف 463 شقة سكنية، فضلاً عن مشروع «ليوناردو ريزيدنس»، الذي تم تسليمه قبل نحو عامين، ويتضمن 177 شقة سكنية بمدينة مصدر.

وفي جزيرة المارية تباشر «ريبورتاج» تطوير مشروع «المارية فيستا»، ويوفر 786 وحدة سكنية، بجانب «المارية فيستا 2»، والذي سيضم 588 وحدة سكنية جديدة، فضلاً عن مشروع «ديفا» في جزيرة ياس، والذي سيوفر 736 وحدة سكنية.

وفي دبي، يجري تطوير مشروع «أليكسيس تاور» بشارع الشيخ زايد في منطقة داون تاون جبل علي بدبي، ويوفر 378 وحدة سكنية فاخرة، وبرج «ركان»، في منطقة «دبي لاند»، والذي يتم تطويره، بالتعاون مع شركة «كونتيننتال للاستثمار»، ويوفر نحو 488 وحدة سكنية، و«ركان لوفتس 1» ويضم نحو 349 فيلا سكنية، و«ركان لوفتس 2» ويوفر نحو 755 فيلا.

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