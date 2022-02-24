إدراج «ريسبونس بلس القابضة» في مؤشر «إف تي إس إي جلوبال مايكرو كاب»

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة «ريسبونس بلس القابضة» المتخصصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في الإمارات والتابعة لشركة «ألفا أبوظبي القابضة»، إدراجها في مؤشر «إف تي إس إي جلوبال مايكرو كابFTSE Global Micro Cap Index رسمياً الاثنين 21 فبراير.

ويعزز الإدراج موقع الشركة المتقدّم في أسواق المال، ويشكل دليلاً عملياً لقدرتها على تلبية احتياجات عملائها، واعتمادها المعايير المنصوص عليها لناحية السيولة ورأس المال السوقي القابل للاستثمار، ويزيد حضورها في قطاعاتٍ استثمارية جديدة، ويجذب المزيد من المستثمرين المحليين والعالميين والمؤسسات والهيئات المالية للاستثمار فيها.

وقال توم لويس، الرئيس التنفيذي في»ريسبونس بلس القابضة«: حضور»ريسبونس بلس القابضة«ضمن مؤشر FTSE Global Micro Cap هو أحدث إنجازٍ في سلسلة الإنجازات التي حققتها الشركة خلال هذا العام الاستثنائي. ويساهم ذلك في تسليط الضوء على الموقع المتقدّم الذي تحتله الشركة، وفي تعزيز مكانتها، استناداً إلى ما أظهرته نتائجها المالية للربع الأخير من 2021.

وأضاف:»إدراجنا في قائمة مؤشر الأسهم العالمية FTSE سيساعدنا في مواصلة العمل على تحقيق أهدافنا المتمثلة في توسيع دائرة حضور الشركة، وزيادة التعريف بها وبإنجازاتها، إلى جانب توسيع قاعدة مساهمينا، ومواصلة التركيز على الأعمال والشراكات الاستراتيجية في جميع القطاعات، دفعاً للنمو المستقبلي الإيجابي المستمر. والمؤشر هو جزءٌ من سلسلة مؤشر FTSE Global Equity Index Series (GEIS)، والتي تشمل 16.000 شركة عاملة في السوق المالية، كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، تعمل عبر 49 سوقاً متقدمة وناشئة على مستوى العالم، وفق مجموعةٍ واسعة من المؤشرات والمعايير القياسية التي تستهدف الأسواق والقطاعات في سوقٍ محدّدة.

ويشكل مؤشر FTSE GEIS إطارًا جامعاً لمؤشر الأسهم العالمية، مع وجهات استخدام متعددة قابلة للتكيّف مع الأشكال الاستثمارية المختلفة، وجذب اهتمام المزيد من المستثمرين المحليين والدوليين والمؤسسات والهيئات المالية للاستثمار في «ريسبونس بلس القابضة». ويعمل مؤشر FTSE GEIS على وضع تصوّر محايد لأسواق الأسهم العالمية، ويُعتبر طريقة موثوقاً بها للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق.

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