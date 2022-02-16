رحلة في مستقبل «المالية» خلال شهر الابتكار

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنظم وزارة المالية اليوم فعاليتها لشهر الإمارات للابتكار تحت عنوان "المالية تبتكر 2022: رحلة في مستقبل المالية"، يوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير الحالي في معرض الفنون الرقمية "إنفينيتي دي لوميير" في دبي مول وذلك تأكيداً على ريادتها وتميزها في دعم الابتكار والمبتكرين، وفي إطار مشاركتها الفعالة في فعاليات الإمارات تبتكر 2022 .

وأكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية حرص الوزارة من خلال تنظيم هذه الفعالية على ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار باعتباره محفزاً أساسياً لصناعة مستقبل أكثر إشراقاً، ونقطة انطلاق نحو تقدم دولة الإمارات وازدهارها.

وأشار إلى حرص الوزارة على بناء وتطوير القدرات والمواهب والكفاءات الوطنية، وتحفيز الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد على تبني ممارسات الابتكار، من خلال توفير بيئة ممكنة للمبتكرين وداعمة لجهودهم في تطوير المبادرات والأفكار التي تسهم في إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة كافة التحديات الحالية والمستقبلية في مختلف القطاعات الحيوية، ليتم توظيفها في دعم توجهات الدولة نحو الخمسين عاماً المقبلة.

وتستعرض الفعالية رحلة في مستقبل المالية والتحويلات في القوى الاقتصادية العالمية من خلال تجربة رقمية فريدة حول الابتكار في وزارة المالية والتحولات الاقتصادية على مستوى العالم والاتجاهات الرئيسية المتاحة ومنظور دولة الإمارات وفرص النمو في المجال المالي وكيف سيشكل الابتكار معالمه على المؤسسات والمجتمع والأفراد.

وتستضيف الفعالية مجموعة واسعة من المتحدثين والخبراء والمفكرين لمشاركة خبراتهم ومعرفتهم في القطاع المالي بمن فيهم؛ الدكتور جيروم جلين مستشرف المستقبل، خبير تخطيط السيناريو العالمي، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمشروع الألفية، وسعاد الشامسي أول مهندسة طيران في الإمارات العربية المتحدة، وريا بدشهري المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سكول أوف هيومانتي" /مدرسة الإنسانية، وجويل فان دوسن خبير الابتكار والتكنولوجيا المالية، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك المشرق، وصقر عريقات مؤسس مشارك وشريك إداري لشركة كريبتو أوايسس، وميرنا سليمان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فينتك غالكسي.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تحتفي كل عام بفعاليات الإمارات تبتكر من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات الهادفة إلى تشجيع الابتكار والتفكير الإبداعي بين مختلف فئات المجتمع، ما يعزز من مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز