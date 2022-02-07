الشركات الوطنية الأعلى توزيعاً للأرباح إقليمياً

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

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تؤكد المؤشرات أن توزيعات الأرباح المتوقعة للشركات والمصارف الإماراتية تبقيها الأعلى مقارنة بنظائرها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوقع المتعاملون في أسواق الأسهم المحلية توزيعات نقدية سخية من الشركات المدرجة عن أرباحها من 2021، وهو مؤشر مهم للمستثمرين للحكم على قوة الشركات وملاءتها المالية وتدفقاتها النقدية، فضلاً عن أنها تشكل ملاذاً آمناً لهم، وأحد أهم محركات الأسواق، وقدروا أن تتراوح التوزيعات بين 38 ملياراً و40 مليار درهم عن العام الماضي.

وأرجعت التوقعات بشأن ارتفاع حجم التوزيعات النقدية المنتظرة من الشركات المدرجة إلى نجاحها في تحقيق أرباح قوية، وهو ما ظهر جلياً من خلال إعلانات البنوك أخيراً عن أرباح قياسية فاقت التوقعات، بفضل قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، إلى جانب التعافي من تداعيات «كوفيد 19».

وأظهر استطلاع «البيان»، أن 84% من القراء يرون أن التوزيعات النقدية للشركات المدرجة تؤثر إيجاباً على القرارات الاستثمارية للمستثمرين في أسواق الأسهم، مؤكدين أن التوزيعات هي بوصلة قرار المستثمر.

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