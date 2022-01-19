«مصدر» تستكشف فرص تطوير مشاريع طاقة متجددة في اليابان

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن توقيع اتفاقية مع «كوزمو انرجي هولدينجز كو»، إحدى كبرى شركات الطاقة في اليابان، وذلك لاستكشاف فرص تطوير مشاريع طاقة متجددة تشمل مشاريع في مجال طاقة الرياح البحرية باليابان.

وقع الاتفاقية هيروشي كيرياما، المدير المفوض والرئيس التنفيذي لشركة «كوزمو انرجي هولدينجز» ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، وذلك ضمن مراسم أقيمت افتراضياً ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2022، الذي ينعقد في العاصمة أبوظبي.

وقال هيروشي كيرياما إن اليابان تبذل جهوداً متسارعة للتخلص من الكربون، وقد تم الإيعاز إلى جميع الشركات لتطوير التقنيات المطلوبة للوصول إلى مجتمع خالٍ من الكربون في المستقبل ومن شأن التعاون مع مصدر، إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال، أن يتيح فرصاً مهمة لدعم هذه الجهود.. وأتطلع إلى الاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها كلتا الشركتين في تطوير مشاريع مستقبلية تستهدف الحدّ من الانبعاثات الكربونية.

من جهته، قال محمد جميل الرمحي إن دولة الإمارات تشترك مع اليابان بذات الأهداف المتعلقة بالحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز العمل المناخي، ونتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في تسريع وتيرة التحول ضمن قطاع الطاقة الياباني ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة كما تمثل هذه المبادرة فرصة لنا في مصدر لتوسيع أنشطتنا في آسيا، التي تمثل سوقاً ذات أهمية استراتيجية بالنسبة إلينا.. ونتطلع إلى تسخير خبراتنا الواسعة في مجال طاقة الرياح البحرية للمساهمة في دعم تحقيق أهداف اليابان في هذا المجال، وإلى العمل في إطار شراكة طويلة الأمد مع «كوزمو انرجي» على عدد من المشاريع الأخرى التي تدعم تحقيق الحياد المناخي.

وبموجب الاتفاقية ستعمل «مصدر» و«كوزمو انرجي» على تطوير مشاريع لطاقة الرياح البحرية، والتي تسهم في دعم تحقيق أهداف اليابان المتمثلة في توفير 10 جيجاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2030 و45 جيجاواط بحلول عام 2040.

ومن المحتمل أيضاً أن تتعاون الشركتان في مجالات الهيدروجين، والمشاريع المتعلقة بالأمونيا، والتقاط واستخدام وتخزين الكربون، ونظم بطاريات تخزين الطاقة، وأنشطة التجارة بالطاقة. وتعد اليابان خامس أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية على مستوى العالم، وتستهدف تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، حيث تعمل على تعزيز أنشطة البحث والتطوير في مجال التقنيات الخضراء من أجل تحقيق هذا الهدف.

وتعد «مصدر» شركة رائدة في الاستثمار وتطوير مشاريع في مجال طاقة الرياح البرية والبحرية، حيث تشمل مشاريعها لطاقة الرياح البحرية مصفوفة لندن، إحدى أكبر محطات طاقة الرياح البحرية في العالم، ومحطة دادجون لطاقة الرياح البحرية وتقع أيضاً في المملكة المتحدة. كما أن «مصدر» شريكة في محطة «هايويند اسكوتلاند»، أول مشروع طاقة رياح بحرية عائمة في العالم، والذي دخل حيز التشغيل في أكتوبر 2017.

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