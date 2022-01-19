شراكة بين «باي باي» و«أسفار تريب» لحجوزات السفر عبر الإنترنت دون بطاقات مصرفية

المصدر: دبي – البيان

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في ظل إقبال المستهلكين المتزايد على الدفع دون تماس، باشرت شركة التكنولوجيا المالية المبتكرة PayBy بدمج حلول الدفع المبتكرة، عبر منصة Asfartrip.com الرائدة للسفر والسياحة، ومن خلال هذا التعاون؛ سيتمكن العملاء من إتمام حجوزات السفر والرحلات الجوية والفنادق باستخدام حلول الدفع PayBy.

وأعلنت شركة PayBy أنها قامت بدمج الموقع الإلكتروني Asfartrip.com في تطبيقها الأصلي لإتاحة سهولة الوصول إلى خدمات السفر وحجز الفنادق، وتسهيل حجوزات السفر غير النقدي، ومن خلال تطبيق PayBy الآمن والذكي وسهل الاستخدام، يمكن للعملاء الآن إتمام حجوزات سفرهم، والتخطيط لعطلاتهم من أي مكان، وفي أي وقت، بفضل سهولة الحجز عبر التطبيق.

هذا ويوصف السفر غير النقدي بأنه مستقبل السياحة، مع تعافي قطاع السياحة من جائحة كوفيد 19 وبعد أن باتت الهواتف المحمولة جزءاً لا يتجزأ من تجربة السفر والسياحة بعد الجائحة. مما لا شك به بأن الشراكة بين PayBy لحلول الدفع ومنصة السفر الرائدة Asfartrip.com هي خطوة مهمة في تحويل السفر غير النقدي حقيقة؛ ما يسهم في توفير تجارب سهلة ومريحة، تتيح للمسافرين من التخطيط للسفر أو الإقامة أو قضاء عطلة دون القلق، بشأن الأموال النقدية واعتماد حلول الدفع عبر الإنترنت.

جدير بالذكر أن حلول الدفع المقدمة من شركة PayBy متاحة لجميع المقيمين في دولة الإمارات، ما يوفر مزيداً من الراحة للعملاء، الذين ليس لديهم أي تعاملات أو حسابات مصرفية لحجز التذاكر عبر الإنترنت.

بدوره صرح راشد الكتبي قائلاً: «يستخدم المستهلكون، بشكل متزايد، تطبيقات الهواتف الذكية في كل ما يتعلق بالسفر؛ مثل التخطيط للرحلات وإبراز مستندات التطعيم، وبطاقات الصعود للطائرة وحتى للدخول إلى غرفهم بالفندق، وإجراء المدفوعات غير النقدية ومشاركة تجربة السفر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويشكل التكافل مع شركة PayBy للمدفوعات الرقمية خطوة مهمة جداً في توفير مزيد من الراحة والأمان للعملاء. وتختصر معاملة الدفع دون تماس الوقت، وهو أسلوب أسرع وأكثر أماناً، وتأتي شراكتنا مع شركة PayBy في إطار حرصنا على توفير قيمة إضافية لعملائنا».

ووفقاً لدراسة بحثية صادرة عن Statista- مزود المعلومات في السوق العالمي؛ من المتوقع أن تتضاعف قيمة المعاملات دون تماس من المدفوعات الرقمية، لتصل إلى 8.26 تريليونات دولار في العام 2024 بعد أن سجلت 4.4 تريليونات دولار في العام 2020.

ويعد الموقع الإلكتروني Asfartrip.com هو أول منتج لأطراف ثالثة يخص أسلوب الحياة، يتم دمجه بالتطبيق PayBy الأساسي. وتخطط الشركة لدمج المزيد من الخدمات ذات القيمة المضافة، عبر تطبيقها في المستقبل، ما يتيح للعملاء طلب القسائم وبيع أرصدة الألعاب وتوصيل الطعام وغير ذلك. ومع تنوع خدمات PayBy، يمكن للعملاء الاستمتاع بدفع مجموعة متنوعة من الخدمات دون تماس وعبر تطبيق واحد.

ويوفر تطبيق PayBy أيضاً خدمات الدفع الرقمية التي تغطي العديد من المجالات؛ مثل مشتريات التجزئة والفنادق وسيارات الأجرة وفواتير الخدمات وإضافة رصيد للهاتف المحمول. يستخدم تطبيق PayBy نظام الدفع، عبر رمز الاستجابة السريعة لتمكين المدفوعات دون تماس ودون نقود. يعتمد رمز الاستجابة السريعة، الذي تم إنشاؤه بواسطة شركة PayBy على الترميز- المعترف به على نطاق واسع كطريقة دفع أكثر أماناً، لأنه يسمح بمعالجة الدفع دون الكشف عن أي معلومات حساسة للدفع.

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