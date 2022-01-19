200 مليون دولار اتفاق تمويل بين صندوق مصدر للاستثمار العقاري و«أبوظبي الأول»

المصدر: أبوظبي – البيان

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وقعت مدينة مصدر، من خلال صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر، اتفاقية تمويل بقيمة 200 مليون دولار أمريكي مع بنك أبوظبي الأول، وذلك بهدف تنمية محفظة مشاريع الصندوق وتمكينه من إجراء المزيد من الاستحواذات الجديدة.

ويتولى بنك أبوظبي الأول مهام المنظم الرئيسي المعتمد للقروض المشتركة، ومنسق القروض المستدامة، والوكيل، ووكيل الضمانات، وصاحب الحساب المصرفي لهذه العملية.

جاء الإعلان خلال مراسم رسمية أقيمت ضمن الدورة الرابعة من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام الذي ينعقد ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، المنصة العالمية التي تستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» وتركز على تسريع وتيرة التنمية المستدامة.

ويأتي الإعلان بعد 12 شهراً من توقيع مدينة مصدر وبنك الإمارات دبي الوطني اتفاقية لإدارة الأصول، وذلك لتوفير خدمات إدارة الاستثمارات لصندوق «مصدر» للاستثمار العقاري الأخضر، الأول من نوعه في الإمارات العربية المتحدة.

وأكد عبد الله بالعلاء، المدير التنفيذي لمدينة مصدر، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر، على تنامي اهتمام المستثمرين بفرص الاستثمار المسؤولة، فضلاً عن التوجه إلى تقييم الشركات بناء على معايير محددة ترتبط بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وأوضح أن محفظة مشاريع صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر تشمل حالياً أربعة عقارات تجارية ضمن مدينة مصدر، مشروع التطوير العقاري المستدام الرائد ووجهة الابتكار والتكنولوجيا في أبوظبي، ومن شأن التمويل الذي سيوفره بنك أبوظبي الأول أن يساعد الصندوق في تنمية محفظة مشاريعه العقارية المستدامة من خلال الاستحواذ على المزيد من العقارات ضمن مدينة مصدر، والتي ستمكن عوائدها مدينة مصدر من تزويد السوق بالمزيد من الأصول العقارية المستدامة، وذلك عبر إقامة مشاريع مستدامة جديدة ومواصلة عملية توسيع مدينة مصدر في المستقبل.

وأضاف أن صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر سيوفر ما يتطلع إليه المستثمرون من خيارات استثمارية تتسم بالمسؤولية والأفكار الخلاقة، حيث سيتيح لهم الاستثمار في أصول عقارية مستدامة ومدرة للدخل، مع التركيز بشكل رئيسي على مدينة مصدر.

وذكر أن العقارات التي تضمها محفظة صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر حالياً تتسم بأنها تستهلك كهرباء ومياهاً أقل بنسبة 40 في المائة تقريباً مقارنة بالمباني الأخرى في أبوظبي وقد حصلت جميعها على تصنيف 3 لآلئ أو أعلى وفق نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ من برنامج استدامة بأبوظبي، كما نال واحد من هذه المباني شهادة «لييد» البلاتينية. كما يتطلع الصندوق إلى توفير وسيلة تتيح للمطورين العقاريين المشاركة كجهة ثالثة والعمل على تسييل أصولهم، وهو ما يساهم في جذب مطوري العقارات المستدامة إلى مدينة مصدر، فضلاً عن تحفيز المستثمرين المحليين والعالميين المهتمين بقطاع الاستدامة.

ومن جانبه قال مصطفى الخلفاوي، رئيس قطاع التمويل العالمي في الإمارات والرئيس العالمي للقطاع الحكومي والسيادي والقطاع العام، وحدة مجموعة الخدمات المصرفية في البنك: لقد التزم بنك أبوظبي الأول بتمويل المشاريع التي توفر فوائد بيئية واجتماعية ملموسة، ونعمل على تكثيف الجهود لدعم الخطط التمويلية الهادفة لبناء مستقبل أكثر استدامة، ويسعدنا أن نقدم الدعم لمدينة مصدر كإحدى عملائنا الاستراتيجيين من خلال هذه الاتفاقية المهمة، وذلك عبر توفير هيكلية تمويل مبتكرة ومرنة من شأنها تمكين صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر من تحقيق أهدافه الاستراتيجية، ويعكس هذا التعاون التزام بنك أبوظبي الأول المستمر بالعمل مع مدينة مصدر وبخطط التمويل المستدام، ونتطلع إلى تعزيز أطر التعاون بين الطرفين بالتوازي مع تنفيذ «مصدر» لخططها الخاصة بتنمية محفظتها التي تضم مشاريع ذات جودة عالية.

وكانت مدينة مصدر قد أعلنت عن إطلاق صندوق استثمار في العقارات المستدامة، أول صندوق استثمار عقاري أخضر في دولة الإمارات، خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة في يناير 2020.

وتم إدراج الصندوق في سوق أبوظبي العالمي كصندوق استثماري مؤهل، ويدار الصندوق من قبل شركة «مصدر لإدارة رؤوس الأموال» الحاصلة على موافقة سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي. ويوفر الصندوق للمستثمرين فرصة قيمة للاستثمار في محفظة فريدة تضم أصول عقارية مستدامة ومدرة للدخل.

ويمثل صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر خطوة مهمة على طريق تنفيذ إعلان أبوظبي للتمويل المستدام الذي وقعت عليه 25 جهة حكومية ومؤسسة رائدة في عام 2019، من ضمنها شركة «مصدر» وسوق أبوظبي العالمي، والذي يهدف إلى تأسيس قطاع مالي حيوي ومستدام لدعم جهود الإمارات للمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

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