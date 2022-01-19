«صفر نفايات» سباق الاستدامة والتنافسية بين الشركات في إيكوويست 2022

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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عرضت مجموعة من الشركات الوطنية والعالمية المشاركة بمعرض إيكوويست في دورته الثامنة، مجموعة من المشاريع والحلول البيئية في ظل سباق الأتمتة الملهم الأول للتنافسية، والذي بات يعول عليه بشكل أساسي في المشاريع المستدامة والبيئية بعدما أصبح التغير المناخي وقضية الانبعاثات للغازات الدفيئة حديث العالم وأزمة لا مناص منها.

تطبيق ذكي للنفايات

وشاركت شركة (ايسايكليكس إنترناشيونال لإعادة التدوير) والتي تعتبر منشأة معتمدة حالياً لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في أبوظبي، حيث يستطيع الجمهور إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية والكهربائية المستعملة داخل إمارة أبوظبي بما يتوافق مع المعايير المحلية والدولية، سواء كانت شركة أو هيئة حكومية أو حتى من المنزل، من خلال تطوير تطبيق إلكتروني ذكي، حيث يستطيع الجمهور طلب الخدمة بكل سهولة ومرونة.

وأوضحت الشركة أن الأجهزة الإلكترونية والكهربائية المستعملة تعد من أسرع فئات النفايات الصلبة الخطرة نمواً، حيث تقدر الأمم المتحدة أنه يتم إنتاج أكثر من 54 مليون طن سنوياً على مستوى العالم، وتنتج الإمارات ما يزيد على 190 ألف طن سنوياً، وتعمل «تدوير» على المبادرة في ضمان تحويل الكميات القصوى من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية المستخدمة في أبوظبي من مكبات النفايات وإعادة تدويرها بشكل مسؤول.

وتشمل هذه المواد معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأجهزة المنزلية الكبيرة، الأجهزة المنزلية الصغيرة، أجهزة المستهلك والألواح الشمسية، مصابيح ومعدات الإضاءة، أدوات كهربائية/ إلكترونية، ألعاب الترفيه، ومعدات رياضية، الأجهزة الطبية، معدات المراقبة والتحكم، موزعات آلية، أجهزة تخزين الطاقة والبطاريات، معدات الطاقة، أجهزة التبريد، والكابلات والأسلاك.

أمن حيوي

وفي إطار دعم الأمن الحيوي، قدمت الشركة الإماراتية كلينكو لمعالجة النفايات، مشاريعها وخدمات نقل النفايات الخطرة والطبية الصناعية والتجارية ومنشآت الرعاية الصحية، هذا بالإضافة إلى تصميم وبناء وتشغيل وصيانة مرافق إدارة النفايات للتعامل مع النفايات الخطرة وفقاً للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها من أجل توفير خدمات عالية الجودة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال قطاع الخدمات، وعرضت الشركة خطوات تعاملها مع النفايات الطبية والخطرة بدءاً بجمع هذه النفايات وتعبئتها وتغليفها مع وضع علامات معينة عليها، ومن ثم معالجتها، وصولاً إلى التخلص من الرماد الناتج في مطمرة النفايات التابعة لتدوير.

نقل مستدام

وقدمت الشركة البريطانية دينيس ايجل حلولاً عصرية في جمع ونقل النفايات، من خلال أسطول جديد من السيارات الكهربائية المطورة، والتي تتميز بأنها صديقة للبيئة بلا انبعاثات ضارة، وتوفر الوقت والجهد بدون التسبب بأي ضوضاء، مع طاقة استيعابية أعلى.

تقنية ثورية

وعرضت شركت «إي تي» الوطنية تقنية ثورية حديثة تسهم في تحويل مخلفات الطعام التي يتم جمعها من المنازل والفنادق والمطاعم والمدارس وغيرها إلى صفر نفايات، وهي عبارة عن جهاز متكامل يحتوي على حاوية خاصة تقوم بطحن مخلفات الطعام بنسبة 90%، بدرجة حرارة تسهم في تخفيف حدة الروائح المنبعثة بنسبة 95%

صندوق نفايات ذكي

وعرضت الشركة الإيطالية بارون صندوق نفايات ذكياً يعمل على فصل النفايات آلياً، ويسهم في تخفيض تكاليف فصل النفايات بنسبة 80%، بالإضافة إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث يدعم نظام الأتمتة العمليات الذكية لهذه الحاوية التي تتعرف على النفايات وتقوم بفصلها وضغطها تلقائياً، وهو متصل بالكامل بالإنترنت.

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