تصنيف ذهبي لـ «هيريوت وات - دبي» في الطاقة والتصميم البيئي «لييد»

المصدر: دبي - البيان

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حصل حرم جامعة هيريوت وات دبي في مجمع دبي للمعرفة على التصنيف الذهبي من قبل الريادة في الطاقة والتصميم البيئي أو LEED، وهو يُعد نظام تصنيف المباني الخضراء الأكثر استخدامًا في العالم. الشهادة الذهبية هي ثاني أعلى مستوى لشهادة LEED، وأعلى شهادة ممكنة يمكن تحقيقها في التعديل التحديثي لمبنى قائم. تم تصميم الحرم الجامعي لخدمة ما يقرب من 4000 طالب ويحتل 218000 قدم مربعة موزعة على سبعة طوابق، مع ثمانية أنواع مختلفة من المساحات التعليمية.

صرحت ليندا جونستون، المدير العالمي للعقارات والمرافق في جامعة هيريوت وات تعليقاً على هذا الإنجاز: «كانت رؤيتنا للحرم الجامعي في دبي هي إنشاء مكان عمل آمن وصحي ويعزز الصحة والإنتاجية. لقد وجدت العديد من الدراسات أن هناك صلة واضحة بين تصميم المبنى وصحة الموظفين، وفي حرم دبي، بذلنا قصارى جهدنا لاتباع نهج شامل يأخذ في الاعتبار الاستخدام الفعال للموارد، وجودة الهواء البيئي الداخلي، واستخدام مواد غير سامة ومستدامة، وتدعم الصحة والرفاهية. نحن نقضي معظم ساعات يومنا في مقر عملنا، ونعتقد بشدة أن لكل إنسان الحق في مكان عمل يكون له تأثير إيجابي على شاغليه».

وقال روس تريفيت، المدير العام في شركة «خانصاحب للهندسة المدنية»، «يسعدنا أن هيريوت وات دبي قد حققت التصنيف الذهبي لـ«ليد». يجسد المشروع ما هو ممكن عندما يتعاون جميع أصحاب المصلحة من أجل تحقيق أهداف الاستدامة ويشهد على التزامنا بإنشاء أماكن توازن بين التزاماتنا البيئية داخل المجتمع والاقتصاد».

وأضاف بول لودلام، مدير ورئيس «فيت أوت الإمارات ش.ذ.م.م» القائمة بأعمال الإمدادات الكهربائية وصيانة المباني: «نحن سعداء لأننا كنا جزءًا من هذا المشروع الناجح وقيادة جميع المراحل من بداية المشروع إلى اكتماله بالإضافة إلى خدمات LEED الأخرى. كان الحصول على شهادة LEED الذهبية تتويجًا لجهود جميع الفرق المشاركة، كما أنه يوضح التزام هيريوت وات بتوفير مساحات صحية ومستدامة لطلابها وموظفيها. الآن مع خروج العالم من الوباء، من المهم للغاية إعطاء الأولوية لصحة المستخدمين والتخطيط لمستقبل أخضر ومستدام للجميع».

يستخدم LEED نظام النقاط، والمشاريع التي تسعى للحصول على الشهادة تحصل على نقاط لاستراتيجيات المباني الخضراء عبر عدة فئات. بناءً على عدد النقاط التي تم تحقيقها، يربح المشروع أحد مستويات تصنيف LEED الأربعة: معتمد أو فضي أو ذهبي أو بلاتيني.

كانت هناك عدة عوامل ساعدت حرم جامعة هيريوت وات في دبي على التأهل للتصنيف الذهبي.

بعض المقاييس الرئيسية التي تم تحقيقها هي:

• انخفاض بنسبة 46 % في استخدام المياه مقارنةً بمعدل استهلاك المياه الأساسي في LEED.

• 94 % من جميع المعدات والأجهزة في الحرم الجامعي الجديد متوافقة مع - Energy Star «إنيرجي ستار» - برنامج تعزيز كفاءة الطاقة وتحسن أداء الطاقة.

• انخفاض بنسبة 34 % في استهلاك طاقة الإضاءة مقارنة بمعدلات خط الأساس لـ ASHRAE / IESNA 90.1-2010 لتحسين أداء الطاقة.

• 98 % من حمل الإضاءة متصل بأجهزة استشعار الإشغال من أجل تحسين أداء الطاقة.

• 63 % من حمل الإضاءة متصل بأجهزة استشعار ضوء النهار لتحسين أداء الطاقة.

نظرًا لكون الاستدامة إحدى الركائز الرئيسية لتصميم وتنفيذ المشروع، يشتمل الحرم الجامعي على مرافق مثل رفوف لوقوف الدراجات، والتركيبات الموفرة للمياه، والتهوية التي يتحكم فيها الطلب لمعدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، واستخدام مواد البناء الصديقة للبيئة والمزيد. يعمل الحرم الجامعي أيضًا على تنفيذ سياسة تنظيف صديقة للبيئة، والتي ستضمن تقليل مستويات الملوثات الكيميائية والبيولوجية والجسيمات التي يمكن أن تضر بجودة الهواء وصحة الإنسان والبيئة.

حرم جامعة هيريوت وات - دبي هو الحرم الجامعي الوحيد في الإمارات العربية المتحدة الذي حصل على الشهادة الذهبية، بالإضافة إلى ذلك، فهي أيضًا الوحيدة من بين الجامعات الخمس العالمية بجامعة هيريوت وات التي حققت ذلك.

LEED هو نظام تصنيف المباني الخضراء الأكثر استخدامًا في العالم، متاح لجميع أنواع المباني ومراحل البناء تقريبًا، فهو يوفر إطارًا للمباني الخضراء الصحية وذات الكفاءة العالية والموفرة للتكلفة. اليوم، تعد شهادة LEED رمزًا معترفًا به عالميًا لتحقيق الاستدامة والقيادة.

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