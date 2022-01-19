3 شركات إيطالية متخصصة تشارك لأول مرة في القمة العالمية لطاقة المستقبل

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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أكدت ماريا لوتشيا مارتوريللي، نائبة مفوض التجارة الإيطالي في الإمارات - في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي»- أن القمة العالمية لطاقة المستقبل القادمة تعتبر فرصة رائعة للشركات الناشئة ورواد الأعمال لاستعراض التقنيات والمنتجات الإيطالية الأكثر تقدماً للمساهمة في تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وأشارت إلى وجود 3 شركات إيطالية ناشئة متخصصة في الطاقة المستدامة وتنقية الهواء والمياه وإعادة تدوير المخلفات وتنقية الهواء تشارك في الفعاليات بقيادة رواد أعمال شباب تشارك لأول مرة في القمة العالمية لطاقة المستقبل. وأعربت عن أملها أن تكون المشاركات في الدورة القادمة أكبر.

وأضافت أن إيطاليا تأتي في المركز الرابع لتوريد قطاع الطاقة المتجددة لدولة الإمارات، حيث إنها دولة متقدمة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، مشيرة إلى مشاركة 31 شركة إيطالية في القمة العالمية لطاقة المستقبل، مشيرة إلى أن 16 شركة منها تشارك مع وكالة التجارة الإيطالية وفي الجناح الرسمي لإيطاليا الذي نظمته الوكالة التجارة بالتعاون مع سفارة إيطاليا في الإمارات.

فرصة رائعة

وأضافت أن تجارة التقنيات والمكونات الخاصة بالصناعة المتجددة تمثل ما يقرب من 1.4% من إجمالي التجارة العالمية في عام 2019. وتعد إيطاليا، التي تمتلك 3% من الصادرات العالمية، سادس دولة مصدرة ولكنها تحتل المرتبة الرابعة في التصدير العالمي للمسرعات.

وشهدت المضخات ومخفضات الضغط ومكونات الألواح الشمسية ارتفاعاً في الطلبات في النصف الأول من عام 2021، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي الصادرات الإيطالية إلى دولة الإمارات، حيث يتم استيراد مضخات الهواء أو الفراغ، والمصاعد والناقلات الهوائية، وضواغط الهواء أو الغازات الأخرى والمراوح، وأغطية الشفاطات بقيمة 40 مليون يورو في الفترة ما بين يناير ويونيو 2021، أي بنسبة 60% أكثر مما تم شراؤه في عام 2019.

ويعتبر التحول البيئي إحدى ركائز الصفقة الأوروبية الخضراء الجديدة وخطة التعافي والمرونة الوطنية في إيطاليا، بالإضافة إلى أحد الموضوعات التي يركز عليها جناح إيطاليا في معرض إكسبو 2020 دبي، والذي يعرض التقنيات الإيطالية الأكثر ابتكاراً لمواجهة تحدي تغير المناخ.

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