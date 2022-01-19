يوم المرح العائلي في «ميركاتو» يبهر الحضور ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي ـ البيان

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استضاف مركز تسوق «ميركاتو» يوم المرح العائلي ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، حيث استمتع الحضور والذي يضم نخبة من الصحفيين البارزين والمؤثرين الاجتماعيين بمجموعة من العروض الرائعة على المسرح الرئيسي لميركاتو، فقد بدأت الفعالية بقيام الحضور بتجربة الرسم الكاريكاتوري لشخصياتهم من قبل أحد فناني الكاريكاتور المبدعين ومن ثم مشاهدة عرض الرسم السريع الذي أدهش الحضور فقد قام الرسام برسم قطعة فنية ساحرة في غضون دقائق ومن ثم تفاعل الحضور مع مجموعة ماغريت للرقص الاستعراضي، حيث أدت المجموعة عرض الألعاب البهلوانية الراقصة ضمن رؤية معاصرة للفن العالمي تضم الخيال والرقص والسيرك بأداء مذهل وشيق في أجواء مليئة بالمرح والتشويق.

ويستمر ميركاتو بتقديم مجموعة من العروض لغاية 30 يناير لا تفوتوا عرض منافسة رقصة الهيب مع محترفي رقص الهيب هوب بالرقص على المسرح والتنافس برقصات مذهلة ومن ثم العرض البهلواني السريع لفنانين محترفي الأداء يقدمون عرضاً خاصاً للألعاب البهلوانية مليئة بروح الدعابة.

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