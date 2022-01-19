مهرجان دبي يطرح تجربة التسوق بالواقع المعزز لأول مرة في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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شهد مهرجان دبي للتسوق في نسخته لهذا العام طرح تجارب رقمية جديدة مع مشاركة الجمهور والتقاط أبرز الأحداث الخاصة بالمهرجان عبر هواتفهم النقالة. وتقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عنصراً تفاعلياً جديداً عبر الهواتف الذكية مع 23 تجربة فريدة للواقع المعزز عبر أرجاء مدينة دبي، حيث تتبنّى المؤسسة هذه التجارب الخاصة بمهرجان التسوق في دورته الـ 27، بهدف تكثيف جهودها لمواصلة تطوير مهرجانات التجزئة وترسيخ ريادتها في هذا المجال.

وبمجرد مسح رمز الاستجابة السريع QR الموجود على حقيبة المهرجان الحمراء المتوفرة في مواقع الحفلات الموسيقية المختارة وعلى واجهات المحلات التجارية، تفتح أبواب تجارب جديدة كل أسبوع لأكثر من 25 ألف متسوق. وتضم تجارب الواقع المعزز فراشات وزهوراً ثلاثية الأبعاد وتكوينات جميلة بأشعة الليزر لتضفي مزيداً من السحر إلى الحفلة الافتتاحية لمهرجان دبي للتسوق التي قدمها كل من النجمة بلقيس والنجم حماقي وهي تجربة الواقع المعزز الأولى من نوعها التي تبث على الهواء مباشرة على قناة MBC4، بينما يحلق صقر افتراضي عملاق فوق الجمهور ويحط على خشبة المسرح خلال العرض. وتتمثل إحدى أفضل الخاصيات التي تسمح للمستخدمين بتسجيل جميع تجارب الواقع المعزز الخاصة بمهرجان دبي للتسوق على هواتفهم ومشاركتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تشمل تجارب الواقع المعزز الترفيهية الأخرى التأثيرات الضوئية التي تحاكي الشفق القطبي لدبي، والكثير من تأثيرات المهرجان الاحتفالية التي تظهر حول المؤدين الموسيقيين وفلاتر الصور الشخصية الفريدة التي يمكن استخدامها في سوق السيف الخاص بمهرجان دبي للتسوق. بالإضافة إلى ذلك، ستنطلق تجربة خاصة جداً للواقع المعزز خلال الحفل الختامي لمهرجان دبي للتسوق مع المغني السعودي راشد الماجد والفنان العراقي وليد الشامي في كوكاكولا أرينا في 30 يناير.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "يعتبر قطاع تجارة التجزئة من القطاعات التي تتبنى أحدث التقنيات تطوراً، ويلعب الواقع المعزز اليوم دوراً بارزاً في الارتقاء بتجربة التسوق وتوفير فرص لنمو الأعمال. ويثري الطابع الرقمي المضاف على العروض الترفيهية لمهرجان دبي للتسوق باستخدام تقنية الواقع المعزز بُعداً جديداً للمهرجان، مع تجارب غامرة وتفاعلية مميزة، بالتزامن مع الابتكارات التكنولوجية الخاصة بشركاء التجزئة ومراكز التسوق".

وكانت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة قد عقدت شراكة مع LUCID DREAMS، وهو استوديو إبداعي يصمم الألعاب وتجارب الإكس آر والمحتوى التفاعلي، للارتقاء بتجارب الواقع المعزز خلال أيام مهرجان دبي للتسوق.

ويعود مهرجان دبي للتسوق لجمهوره في الدورة السابعة والعشرين خلال الفترة من 15 ديسمبر 2021 حتى 30 يناير 2022، ليكون الطريقة المثالية للاستمتاع بفصل الشتاء وأجوائه الرائعة في دبي، من خلال تجارب ترضي الجميع، ولم يسبق لها مثيل. بانتظار المقيمين في دبي وزوّارها أجواء تسوّق مذهلة توفّرها لهم أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى العروض الترفيهية الحية والحفلات الموسيقية وتجارب الطعام والأنشطة العائلية التي تُقام في جميع أنحاء المدينة. وتتنوع تجارب التسوّق داخل أبرز المراكز وفي الأسواق الخارجية، مع فرص ربح جوائز قيّمة، كل ذلك وأكثر يجسد تجارب فريدة من نوعها خلال مهرجان دبي للتسوق.

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