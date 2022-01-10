صالات أهلاً تقدم خدماتها الجديدة كلياً لمسافري الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال

المصدر: البيان

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كشف مطار دبي الدولي، أحد أكثر مطارات العالم ازدحاماً، عن استعداد صالة أهلاً التي تم تجديدها مؤخراً لاستقبال مسافري الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال وتقديم خدماتها الشاملة والجديدة كلياً للضيوف وركاب الترانزيت، مما يوفر لهم تجربة مطار استثنائية.



وتقع هذه الصالات الحائزة على جوائز في مبنى الركاب رقم 1، الكونكورس دي، فوق بوابات المغادرة، وتضمن لكل ضيف منطقة مخصصة لتلبية احتياجاته الشخصية والمهنية. وتقدم بوفيه عالمي شامل ومشروبات متنوعة غير محدودة، إلى جانب قائمة طعام حسب الطلب (في صالة الدرجة الأولى فقط)، بالإضافة إلى باقةٍ من الخدمات التي تلبي تطلعات الضيوف. كما توفر ركن ألعاب أطفال مخصص، حيث يمكنهم الاستمتاع بتناول الآيس كريم والمشروبات المنكهة أثناء انتظار الصعود إلى الطائرة.



ويمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعةٍ من الخدمات المتنوعة بما فيها الاسترخاء في مركز تايملس سبا كامل الخدمات الذي يقدم علاجات الصحة والجمال المتميزة من الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، والتي تضمن للضيوف تجديد نشاطهم وحيويتهم، بالإضافة إلى غرف النوم المتاحة على مدار الساعة والمزودة بدش ومناطق استرخاء مع كراسي تدليك ووسائل الراحة الأخرى.



وتوفر الصالات مجموعةً من الخدمات الترفيهية، من بينها خدمة الواي فاي المجانية وغرفة التدخين وخدمات مشاهدة التلفزيون والحصول على معلومات حول رحلات الطيران والصحف الإلكترونية وغرف الصلاة. وتم ربط الصالات ببرامج الولاء والبطاقات لتلبية احتياجات المسافرين، بما فيها لونج كي وبريوريتي باس ولونج كلوب ولونج باس وداينرز كلوب ودريم فولكس ودراجون باس.



وتقدم صالة أهلاً الدرجة الأولى مجموعةً مختارة من المشروبات الفاخرة والفوارة وشراب العنب، بالإضافة إلى الخدمات الشخصية لمدة ثلاث ساعات مقابل 262.50 درهم إماراتي. ويمكن للمسافرين الدائمين والعائلات زيارة صالة أهلاً المخصصة لمسافري درجة رجال الأعمال الحائزة على المرتبة الأولى على منصة تريب أدفايزر، وذلك لمدة ثلاث ساعات مقابل 210 درهم إماراتي. ويتعين على المسافرين زيارة الصالات للحصول على أسعار دخول خاصة وتحديثات مجانية.



وتتميز الصالات بفريق عمل خبير وشغوف بعمله لا يتوانى في تقديم أرفع مستويات الخدمة والمرافق ووسائل الراحة للمسافرين.

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