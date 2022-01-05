«راديو فرنسا »: الإمارات باتت قوة لا يُمكن تجاهلها

المصدر: (دبي- سيد صالح)

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وصف «راديو فرنسا الدولي» الإمارات بأنها باتت قوة إقليمية وعالمية يُعتد بها ولا يمكن تجاهلها. وبث الراديو تقريراً ونشره أيضاً على موقعه الشبكي، وذلك بمناسبة احتفال الدولة بيوبيلها الذهبي. ورصد التقرير مراحل تحوّل الإمارات إلى قوة مؤثرة في غضون فترة وجيزة من تاريخ تأسيسها الذي لم يمر عليه سوى نصف قرن فقط. وذكر التقرير أن الإمارات أمة شابة استطاعت في غضون 50 عاماً فقط أن تتحوّل إلى قوة فاعلة عالمياً. وأضاف التقرير أنها باتت قوية اقتصادياً، وسياسياً، وثقافياً، وأكد أن الإمارات لم تغفل أي جانب ذي أهمية في مساعيها لتحقيق طموحاتها.

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