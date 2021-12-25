هيئة كهرباء ومياه دبي تطلق مشروع ناقل الخدمات المؤسسية للشبكة الذكية

المصدر: البيان

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أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي مشروع ناقل الخدمات المؤسسية للشبكة الذكية، بهدف زيادة القيمة المضافة للأعمال وتعزيز جاهزية الهيئة ومرونتها للتعافي والتعامل مع مختلف الظروف. ويعمل المشروع على تحديد وإتاحة شحن المركبات الكهربائية وتحميل بيانات الاستهلاك، ونقل قراءات العداد والإشعارات والأحداث إلى منصة "إس إيه بي"، ونقل عدد كبير من بيانات وأصول البنية التحتية المتقدمة للعدادات وتقنية المعلومات إلى منصة تحليل البيانات الضخمة (التنبيهات والأحداث). ويتيح المشروع معالجة 600 معاملة في الثانية، مما مكّن الهيئة من التعامل مع 4.9 مليون سجل تكاملي حتى الآن، وإنجاز 61 خدمة ربط، وتطوير 44 خدمة.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الهيئة تعمل على دعم خطط دبي الهادفة إلى توظيف التحول الرقمي والشبكات الذكية وأدوات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية بما لها من تأثيرات على قطاعي الطاقة والمياه، وتحسين حياة الناس وبناء مستقبل أفضل.

وأضاف معالي الطاير: "في إطار رؤية الهيئة في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، تسهم الهيئة في الانتقال بدبي نحو ريادة المستقبل عبر إعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل لتتناسب مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، انسجاماً مع مبادرة " دبي 10X" التي تشكل منهج عمل لحكومة دبي للانتقال بالإمارة نحو ريادة المستقبل، وجعلها تسبق مدن العالم بعشر سنوات عبر الابتكار الحكومي وإعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل. وتسعى الهيئة بشكل متواصل إلى تطوير بنيتها التحتية الذكية المتطورة وفق أعلى المعايير العالمية، بهدف إدارة المرافق والخدمات عبر أنظمة ذكية ومترابطة تعتمد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم في جعل دبي أسعد وأذكى مدينة في العالم. وتشكل الشبكة الذكية مكوناً أساسياً في استراتيجية الهيئة لتطوير بنية تحتية متقدمة، حيث تضم الشبكة الذكية برامج باستثمارات تصل إلى 7 مليارات درهم سيتم الانتهاء منها في مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل حتى عام 2035. وتضم الاستراتيجية عدة برامج أهمها بنية تحتية متطورة لقياس بيانات استهلاك الكهرباء والمياه، وإدارة الأصول، والبيانات الكبيرة وغيرها. وقد استكملت الهيئة من خلال مبادرتها "التطبيقات الذكية من خلال عدادات وشبكات ذكية"، تركيب أكثر من مليوني عداد ذكي للكهرباء والمياه في دبي، بما يسهم في رفع الكفاءة وترشيد الاستهلاك، إضافة إلى تمكين المتعاملين من مراقبة استهلاكهم في أي وقت ومن أي مكان. ولتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالمركبات الكهربائية والهجينة، توفر الهيئة ضمن مبادرتها "الشاحن الأخضر" أكثر من 300 محطة لشحن المركبات الكهربائية في مختلف أرجاء دبي."

ويشتمل مشروع ناقل الخدمات المؤسسية للشبكة الذكية على دمج سبعة أنظمة متخصصة بتقنية المعلومات وهي: نظم إدارة نقاط شحن المركبات الكهربائية، البنية التحتية المتقدمة للعدادات- نظام إدارة العدادات الذكية، البنية التحتية المتقدمة للعدادات- نظام وحدة التحكم المركزية، نظام "إس إيه بي"، التنقل، تطبيق "دراسات" (انطلاق مبدئي)، وتحليل البيانات الضخمة- مركز صحة الأصول. كما يتضمن المشروع ثلاثة أنظمة للتكنولوجيا التشغيلية وهي: نظام إدارة الشبكة، نظام إدارة الطاقة، ونظام إدارة التوزيع.

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