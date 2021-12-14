دبي التجاري أول بنك يدشن مختبراً رقمياً في «إنوفيشن هب» بمركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن بنك دبي التجاري، أحد البنوك الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن افتتاح مختبره الرقمي في «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي، والذي يعد أكبر منظومة للابتكار في المنطقة.

وتم تدشين المختبر من قبل معالي حميد القطامي رئيس مجلس إدارة بنك دبي التجاري، ومعالي سلطان سعيد المنصوري نائب رئيس مجلس الإدارة، وعيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، بحضور الدكتور بيرند فان ليندر الرئيس التنفيذي للبنك،، وعارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وعدد من أعضاء الإدارة العليا من كلتا المؤسستين.

ويعد مختبر CBD الرقمي أول مبادرة من نوعها من قبل بنك لإنشاء مركز للبحث والتطوير في «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي، والذي يسعى لإنشاء منظومة تعاونية في قطاع التكنولوجيا المالية من خلال تعزيز الابتكار ودعم التكامل بين المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة.

وقام الضيوف بجولة في المختبر حيث استمعوا إلى شرح مفصل عن كيفية دعم المختبر الرقمي لطموحات المنظومة الرقمية والتكنولوجية المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما شاهدوا منطقةCBD Think + Pod، وهي مساحة تتيح للمقيمين في مركز دبي المالي العالمي وزوارها إمكانية التفاعل والتفكير معاً، فضلاً عن عقد اجتماعات خاصة في هذه المساحة الفريدة من نوعها.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يواصل مركز دبي المالي العالمي جهوده الحثيثة لتعزيز مكانته الرائدة عالمياً باعتباره مركزاً رئيساً للأعمال والإبتكار، الأمر الذي يمكّننا من قيادة مستقبل القطاع المالي والمساهمة في نمو الاقتصاد المستقبلي. ومن خلال دعمنا للشركاء لإطلاق مبادرات مبتكرة مشابهة للمختبر الرقمي الذي دشنه بنك دبي التجاري.

فإننا نسهم أيضاً في ترسيخ مكانة دبي المرموقة على الخارطة الدولية لتكون مركزاً عالمياً للإبتكار والتكنولوجيا. وباعتبار»إنوفيشن هب«، التابع لمركز دبي المالي العالمي، أكبر منظومة للإبتكار في المنطقة، فإنه يمهّد الطريق أمام روّاد الأعمال والمبتكرين ويفتح آفاقاً جديدة لتسريع وتطوير قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة وخارجها».

تعليقاً على الافتتاح، قال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «يسعدنا افتتاح مختبر CBD الرقمي، لتعزيز طموحنا في أن نصبح بنكاً»رقمياً افتراضياً«وتشجيع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة على ابتكار أفكار وحلول جديدة تعمل على تعزيز وتحسين وإعادة تعريف الطريقة التي نقدم فيها خدماتنا لعملائنا.

كما يتماشى إطلاق مختبر CBD الرقمي مع التزامنا بدعم مبادرات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون واحدة من أكثر دول العالم ابتكارًا. علاوة على ذلك، فإنه يرسخ جهودنا بتوسيع البنية التحتية في التكنولوجيا المالية، وإطلاق العنان لفرص الابتكار، وتقديم منتجات مالية جديدة ومبتكرة إلى السوق».

وأضاف: «إن التغييرات السريعة في قطاع التكنولوجيا المالية تعيد تشكيل مستقبل الصناعة المصرفية، وسيساعد مختبر CBD الرقمي في قيادة وتبني ثقافة الابتكار والإبداع في البنك».

واختتم حفل الافتتاح بتقديم لوح NFT الفنية المبتكرة والمصممة خصيصاً لبنك دبي التجاري إلى محافظ مركز دبي المالي العالمي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز