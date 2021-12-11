تسارع مؤشرات التعافي الاقتصادي بالدولة وتوقعات بنمو قوي 2022

المصدر: دبي - محمد جلال

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تسارعت مؤشرات التعافي الاقتصادي في الإمارات بدعم «إكسبو 2020»، وتواصل إقامة الفعاليات والمعارض العالمية وانتعاش السياحة لتسهم الدولة بقوة في دعم التعافي العالمي. وتوقعت «فيتش» أن يتصاعد معدل نمو الاقتصاد الإماراتي من 3.7% إلى 4.1 % في 2022 ليتجاوز توقعاتها السابقة البالغة 3.9%. وجاءت توقعات «فيتش» لعامي 2021 و2022 أعلى بكثير من متوسط معدل النمو في الإمارات البالغ 3% في السنوات الخمس السابقة للجائحة، ما يعني عودة الاقتصاد إلى مستويات النشاط ما قبل الأزمة خلال العام المقبل.

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