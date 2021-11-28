قطاع التجزئة في دبي يحتفل بنجاح دورة «3 أيام من التخفيضات الكبرى» الثانية

المصدر: دبي- البيان

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جمعت الدورة الثانية الأخيرة لهذا العام من فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، عدداً من أبرز الشركات الرائدة في قطاع التجزئة في دبي، والذين عملوا معاً لتقديم عروض ترويجية كبرى، وتخفيضات تصل إلى 90 %، لسكان المدينة وزوارها.

واستقطبت العلامات التجارية الرائدة، ومراكز التسوق الشهيرة على مستوى دبي، من 25 وحتى 27 نوفمبر، المتسوقين من خلال 72 ساعة من الصفقات والعروض الترويجية والفعاليات الترفيهية. وشكلت الدورة الأخيرة من فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، والتي جرى تنظيمها من قبل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بالتعاون مع شركاء التجزئة الرئيسين، آخر فعالية رئيسة للتسوق خلال العام الحالي، حيث أقيمت بالتزامن مع احتفالات عيد الاتحاد الخمسين لتأسيس دولة الإمارات.

وتعد فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، أحد المحركات الاقتصادية المهمة لإمارة دبي، وهي إحدى أبرز الفعاليات على التقويم السنوي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، والتي تدعم تجار التجزئة، ومراكز التسوق، من خلال نشر الوعي بين سكان دبي وزوارها.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «حققت فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى، نجاحاً كبيراً، لا سيما أنها تزامنت مع انطلاق الاحتفالات بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات. وقدمت هذه الدورة لسكان دبي وزوارها، أفضل التخفيضات والعروض الترويجية، داخل مراكز التسوق والمتاجر المختلفة على مستوى المدينة. ولم يكن ذلك النجاح ممكناً، من دون دعم شركائنا في القطاع، حيث حرصنا سوياً على تقديم تجارب تسوق مميزة، وعروض ترويجية رائعة، ما جعل فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى، التي يتضمنها تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة لعام 2021، واحدة من أفضل الفعاليات التي حظيت باهتمام كبير من الجمهور والمتسوقين».

وقال تيموثي إرنست، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم مولز: «سررنا بتقديم تخفيضات وحسومات كبيرة، لمدة 3 أيام، للعام الثاني على التوالي، حيث قدمت العلامات التجارية والمتاجر، أفضل الأسعار والتخفيضات للمتسوقين، خلال جدول فعاليات دبي، الذي طال انتظاره. وقد شهدت مراكز التسوق التابعة للفطيم، إقبالاً متزايداً خلال موسم التخفيضات، وكنا سعداء برؤية الزوار يستفيدون من تلك الحسومات الكبيرة، ومن عروض الاسترداد النقدي الفوري لأموالهم، حيث وفروا الكثير، أثناء استكشافهم ما خبأه لهم تجار التجزئة المفضلون لديهم، واستفادوا من تجربة تسوق مفيدة ومثيرة».

من جهته، قال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي في مجموعة عبد الواحد الرستماني للسيارات: «أطلقنا حملة 3 أيام من التخفيضات الكبرى، وحققت نتائج مذهلة، كانت بمثابة محطة متميزة أخرى في نهجنا المتواصل، لتقديم أرقى الخدمات لعملائنا، حرصاً على رضاهم، لنسهم في إدخال البهجة إلى قلوب سكان دولة الإمارات العربية المتحدة وزوارها. وسنظل ملتزمين بعهدنا، إزاء تقديم أقصى درجات الخبرة والخدمة، لضمان إسعادهم باستمرار، تجسيداً لالتزامنا الراسخ، المتمثل في تلبية رغبات عملائنا، بل والعمل على تجاوزها خلال الخمسين عاماً القادمة، تماشياً مع الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي».

وعلقت نسرين بستاني مديرة العلاقات والاتصال المؤسسي لميركاتو وتاون سنتر جميرا: «يسر ميركاتو، كونه أحد الشركاء الاستراتيجيين لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، المشاركة بالدورة الجديدة لفعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي استمرت من يوم الخميس 25 نوفمبر وحتى السبت 27 نوفمبر».

وأضافت: «تعد فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى، محركاً اقتصادياً مهماً، وأحد الفعاليات المهمة في جدول مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إذ تشارك بدعم متاجر التجزئة في مراكز التسوق، وتزيد حركة المتسوقين، ونسبة المبيعات، من خلال إقبال السكان والزوار على الاستفادة من العروض والصفقات التي تصل إلى 90 في المئة، على تشكيلة واسعة من المنتجات ومستحضرات التجميل والأزياء والإلكترونيات، ليستمتع زوار ميركاتو وتاون سنتر جميرا، بتجربة تسوق فريدة من نوعها، خلال هذه الفترة».

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