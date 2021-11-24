مطار دبي يعيد افتتاح «الكونكورس A».. ويقترب من تحقيق العودة للعمل بنسبة 100%

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعادت مطارات دبي ظهر اليوم الأربعاء، افتتاح «الكونكورس» A في موقع مبنى المسافرين 3، ضمن مطار دبي الدولي DXB. في خطوة هامة نحو إعادة المطار الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم، إلى العمل بطاقته التشغيلية الكاملة بنسبة 100%.

وتعد الرحلة رقم EK659 والقادمة من مالي، رحلة «الكونكورس» A الأولى منذ إغلاقه نحو 20 شهراً مضى، في 15مارس 2020، ضمن إجراءات اتخذتها الإمارات العربية المتحدة بهدف الحد من انتشار جائحة كوفيد-19.

ومن المخطط أن يتم افتتاح «الكونكورس»A ضمن مراحل تدريجية خلال الأسابيع القادمة، في خطوة من شأنها دعم جهود مطار دبي الدولي في المحافظة على معاييره الخدمية المعتادة، فيما يستقبل الازدحام الموسمي المتوقع في ديسمبر وما بعده.

ويأتي «الكونكورس» A بطاقة استيعابية تقدر بنحو 18 مليون مسافر سنوياً. ويحتوي على قطار متصل بالمبنى رقم 3 وعلى المرفق الأكبر من نوعه العالم من ناحية البناء من أجل تلبية غاية معينة و هي طائرة الايرباص Airbus A380,.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز