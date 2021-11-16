28 شركة إيطالية تشارك في الدورة الجديدة للمعرض

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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أعلن أميديو سكاربا، مفوض التجارة الإيطالي في الإمارات وسلطنة عمان وباكستان، في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي» مشاركة 28 شركة إيطالية في الدورة الجديدة لـ «أديبك 2021».

وأوضح أن إيطاليا تعد أكبر الموردين الرئيسيين لمعدات قطاع النفط والغاز إلى الإمارات وتأتي في المركز الثالث بعد الصين والمملكة المتحدة، وقال: تضاعفت حصتنا السوقية من 5٪ في 2020 إلى ما يقارب 10٪ في يونيو من هذا العام.

كما سجلت صادرات المعدات الإيطالية إلى الإمارات زيادة بنسبة 45٪ في النصف الأول 2021، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. وبلغت القيمة السوقية للقطاع 69 مليون يورو في يونيو 2021، فيما كانت 48.8 مليون يورو في الفترة المقابلة من 2020.

وأوضح مفوض التجارة الإيطالي في الإمارات أن الشركات الإيطالية المشاركة في المعرض هذا العام ستستعرض مشروعاتها الرائدة في تكنولوجيا هذا القطاع، وأضاف أن المنتجات المعروضة تشمل الصمامات والمضخات والتوربينات والمشغلات واللحام والضواغط ومعدات الضغط.

وحول تأثير جائحة «كوفيد19» على قطاع الطاقة خصوصاً الغاز في إيطاليا، قال مفوض التجارة الإيطالي في الإمارات: لقد استعادت إيطاليا موقعها بالكامل بعد الوباء، وأصبحت ذات قوة وموثوقية بفضل العلاقات التجارية الناجحة بين الإمارات والتي أصبحت أقوى من أي وقت مضى في هذا القطاع.

وأكد أميديو سكاربا أن «أديبك 2021» يعد أحد أكثر المؤتمرات تأثيراً في العالم للشركات والمهنيين العاملين في قطاع النفط والغاز، ولطالما كان «أديبك» دائماً معرضاً رئيسياً ومفصلياً للشركات الإيطالية العاملة في هذا القطاع.

وقال: تغطي المشاركة الإيطالية مساحة تبلغ 270 متراً مربعاً، نؤكد من خلالها أن عدد المشاركين الكبير في هذه النسخة يشهد على أن العلاقات التجارية بين إيطاليا والإمارات أقوى من أي وقت مضى في هذا القطاع أيضاً.

وأضاف أنه سيتم افتتاح الجناح الإيطالي في«أديبك 2021» بحضور السفير الإيطالي لدى الإمارات نيكولا لينر.

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