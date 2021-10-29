شراكة بين تريدلنغ وكارتلو لدعم الاقتصاد الدائري في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

وقعت تريدلنغ، وهي سوق إلكتروني سريع النمو يركز على العمليات التجارية بين الشركات في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، مذكرة تفاهم مع كارتلو، الرائدة في قطاع إعادة بيع المنتجات وتكنولوجيا التوريد العكسية في الإمارات العربية المتحدة، لتمكين الشركات على منصة تريدلنغ من الحد من نفاياتها الإلكترونية.

وبمقتضى تلك الاتفاقية، ستصبح تريدلنغ أول منصة للعمليات التجارية بين الشركات تعمل على توفير خدمات بيع واسترجاع المنتجات بالجملة وذلك من خلال النظام البيئي لكارتلو التي ستقوم بدورها بتوفير والحفاظ على آلية متكاملة تسمح لعملاء تريدلنغ ببيع سلعهم المرتجعة أو القديمة أو التي تتم تصفيتها بطريقة سلسة.

كما سيمكّن ذلك التعاون الطرفين من التأثير بشكل أكبر في الحد من النفايات الإلكترونية الناتجة عن المنتجات المرتجعة والمتكدسة وغير المرغوب فيها. إذ سيتم إدراج منتجات كارتلو لإعادة بيعها على منصة تريدلنغ - tradeling.com - إذ يكون لدى المستخدمين خيار شراء منتجات سبق امتلاكها أو فتحها أو تمت تصفيتها، الأمر الذي يخلق بدوره حلقة مستدامة لإعادة بيع المنتجات.

يقول ماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لشركة تريدلنغ: «في تريدلنغ، نحن ملتزمون إنشاء نظام بيئي كامل يُبسِّط حياة البائعين والمشترين لدينا ويساعدهم على إجراء تغييرات بيئية إيجابية. أما كارتلو فتقدم حلاً لتقليل النفايات الإلكترونية عن طريق إعادة تدوير العناصر التي كان سيتم رميها وإلحاق المزيد من الضرر بالبيئة. كما أننا فخورون بشراكتنا مع كارتلو في قضية نبيلة تتيح للمستخدمين إعادة تدوير المنتجات المملوكة مسبقاً وشراءها واستبدالها؛ ما يعزز عادات شرائية صحية وواعية ذات تأثير إيجابي مباشر في البيئة».

وبدوره يقول محمد سليمان، مؤسس كارتلو ورئيسها التنفيذي: «تمثل النفايات الإلكترونية تهديداً بيئياً متزايداً، ولكن يمكننا التحكم فيه بتنفيذ العمليات الصحيحة. ونظراً لتكاثر منصات التجارة الإلكترونية، فإنها تتحمل مسؤولية الحد من النفايات الإلكترونية التي تصبح جزءاً حتمياً في عملياتها. وإننا فخورون بتوقيع هذه الاتفاقية، ونقوم بدورنا في الحد من وصول النفايات الإلكترونية إلى مكبات النفايات والمساعدة على الحفاظ على البيئة».

ومن الناحية الإحصائية، تتم إعادة تدوير من 15 إلى 20% فقط من النفايات الإلكترونية عالمياً. أما في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا (المعروفة بمنطقة المينا)، فالنسبة أقل بكثير فهي تقترب من 5 في المئة فقط. في حين يتم إلقاء بقية النفايات في مكبات النفايات أو تُرمى في ساحات الخردوات والمستودعات.

وتهدف الشراكة بين تريدلنغ وكارتلو في المقام الأول إلى تعزيز الاقتصاد الدائري. ومن هنا جاء حل تريدلنغ وكارتلو لإحداث تأثير ملموس في البيئة المحلية من خلال إثارة نقاش على نطاق أكثر اتساعاً حول النفايات الإلكترونية وكيفية الحد منها.

وبفضل قيادة تريدلنغ من قبل فريق خبراء متخصصين في تأسيس شركات التكنولوجيا الناشئة، تضمن تريدلنغ سلاسة وجدارة العمليات التجارية بالإضافة إلى توفير الحلول اللوجستية والتمويلية. ومن خلال ربط الموردين العالميين بقنوات الطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، تستفيد منصة تريدلنغ من التكنولوجيا المتقدمة لتحسين سلسلة التوريد وخلق قيمة اقتصادية بالإضافة إلى التخفيف من الأخطار. وتمتلك منصة تريدلنغ اليوم أكثر من 90,000 مشترٍ وبائع مسجل من أكثر من 50 دولة.

ماريوس سيافولا ومحمد سليمان خلال توقيع اتفاقية الشراكة | البيان

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