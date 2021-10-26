زعيم "سامسونغ" يتعهد بإعادة إحياء المجموعة في ذكرى رحيل والده

المصدر: يونهاب

تعهد الزعيم الفعلي لمجموعة "سامسونغ"، "لي جيه-يونغ"، اليوم الاثنين بالعمل على إعادة إحياء أكبر تكتل تجاري في كوريا الجنوبية، في أول رسالة عامة له بعد الإفراج المشروط عنه الذي مُنحه في أغسطس.

وقال نائب رئيس شركة "سامسونغ" للإلكترونيات في الذكرى السنوية الأولى لوفاة والده "لي كون-هي": «فلنعمل معا بقلوب متواضعة لخلق "سامسونغ" أفضل ومستقبل أفضل لمجتمعنا».

وذكر "لي" بـ «التحديات الجريئة التي واجهها والده، والتي تخطت كل الحدود وساعدت على إنشاء شركة "سامسونغ" على ما هي عليه اليوم»، في الحفل الذي أقيم في معهد تنمية الموارد البشرية التابع للشركة في مدينة "يونغين" بإقليم "كيونغ كي"، حيث تم الكشف عن تمثال نصفي للراحل "لي".

وقد توفي "لي" الأب قبل عام، بعد أكثر من 6 سنوات من تعرضه لأزمة قلبية.

وفي أغسطس الماضي، أطلق سراح "لي جيه-يونغ" من السجن بشكل مشروط، بعد 7 أشهر من حبسه في قضية الرشوة التي تورطت فيها الرئيسة السابقة "بارك كون-هيه".

وخلال الجلسة الأخيرة من المحاكمة اللافتة للنظر في ديسمبر، تعهد "لي" بتكريس نفسه «لأداء أفضل» من والده ومواصلة توسيع شركة "سامسونغ" كطريقة «للوفاء بواجبات الأبناء».

وفي حين، لم يتحدث "لي" مباشرة عن الأعمال، فإنه يُعتقد أن تصريحاته تظهر عزمه على المشاركة بنشاط أكبر في الإدارة في الفترة المقبلة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يزور "لي" الولايات المتحدة، ربما في الشهر المقبل، لوضع اللمسات الأخيرة على موقع المصنع الجديد لإنتاج الرقائق الإلكترونية لشركة "سامسونغ"، وتعد مدينة "تايلور" بولاية "تكساس" أقوى مرشح.

ويُعتقد أيضًا أنه سيتم إجراء تعديلات رئيسية لمجموعة "سامسونغ" بحلول نهاية العام.

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