خصومات وهدايا مجانية وجوائز ضخمة في حملة «بريق ديوالي في مدينة الذهب»

المصدر: دبي- البيان

أطلقت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حملة ديوالي 2021. وتأتي الحملة الترويجية الجديدة، تحت شعار «بريق ديوالي في مدينة الذهب».

وتستمر الحملة الترويجية من 21 أكتوبر حتى 6 نوفمبر، بمشاركة أكثر من 125 متجر مجوهرات في جميع أنحاء دبي. وخلال الحملة، ستقدم مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، العديد من العروض والخصومات الكبرى على المجوهرات الماسية، والهدايا المجانية، بالإضافة إلى عدم فرض رسوم مصنعية على مجموعة مختارة من المجوهرات الذهبية، العديد من العروض الحصرية، تنتظر السكان والزوار الذين يتطلعون إلى توفير المزيد على مشتريات المجوهرات. تشمل القائمة الكاملة للعروض ما يلي:

- مزيد من التوفير: خصومات كبرى تصل إلى 50 % على رسوم المصنعية، على مجموعة مختارة من المجوهرات الذهبية عيار 18 و21 و22 قيراطاً. وتقدم العلامات التجارية الشهيرة أيضاً، مجموع مختارة من المجوهرات بدون رسوم مصنعية.

- خصومات الألماس الكبرى: تقدم المجموعة لمحبي الألماس خصومات 50 % إلى 75 % على المجوهرات الماسية.

- هدايا ذهبية: مع كل عملية شراء للمجوهرات، يمكن للعملاء الحصول على هدايا ذهبية قيمة.

وأعلنت المجموعة أيضاً عن حملة سحوبات لجوائز بقيمة 150000 درهم. ويحصل العملاء عند التسوق بقيمة 500 درهم من أي من متاجر المجوهرات المشاركة، على فرصة لدخول السحب الكبير، حيث سيربح 15 فائزاً، قسائم مجوهرات بقيمة 10000 درهم لكل منهم، حتى 6 نوفمبر. كما تتعاون مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، مع معرض إكسبو، لمنح 4 رابحين فرصة الفوز بإصدار محدود من العملات الذهبية، يبلغ وزن كل منها 20 غراماً.

وقال توحيد عبد الله رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات: كل عام تحتفل الجالية الهندية بمهرجان ديوالي، ويشكل شراء الذهب، جزءاً كبيراً من الاحتفال بهذا المهرجان. لذلك، نحرص دائماً على أن نبتكر باستمرار ونبحث عن أفضل الطرق، لتلبية احتياجات محبي المجوهرات، وتعتبر هذه الحملة الترويجية، هي شهادة على جهودنا. نحن فخورون بإطلاق حملة ديوالي لقاعدة عملائنا الكبيرة والمتنوعة، ونتطلع إلى خدمتهم بأحدث المجموعات وأفضل العروض. واليوم، تعد دبي وجهة العالم للمجوهرات، وفي سعينا لتعزيز هذا الاسم، كوننا ممثلين لقطاع الذهب والمجوهرات، نحن ملتزمون بالعمل على ضمان حصول عملائنا على شيء جديد وفريد دائماً.

كما أعلنت المجموعة، كلاً من المعهد الدولي للأحجار الكريمة وإثراء دبي، شركاء استراتيجيين للحملة. وسيكون المعهد الدولي للأحجار الكريمة، شريكاً معرفياً «knowledge partner»، سيدعم العملاء بالمعرفة حول تصنيف الألماس، وأيضاً يمكن للعملاء حتى نهاية عام 2021، الاستفادة من خصم 50 % عند فحص وتقييم مجوهراتهم الماسية في مختبرات المعهد الدولي للأحجار الكريمة. وستكون شركة إثراء دبي شريكاً استراتيجياً «Destination Partner»، وتقدم الشركة المطورة للتوسعة الجديدة لسوق الذهب في دبي، تجربة جديدة كلياً للمتسوقين، من خلال المرافق ووسائل الراحة الحديثة في الامتداد المبني حديثاً للسوق.

وتضم قائمة العلامات التجارية المشاركة في الحملة: ملبار للذهب والألماس، جوي الوكاس، سكاي للمجوهرات، مجوهرات بهيما، مجوهرات مينا، مجوهرات جوهرة، مجوهرات شتيلابيلي، كوشي للمجوهرات، مجوهرات زايبا مفار، الأنصاري للذهب والألماس، الهند للذهب والألماس، مجوهرات أنسوارا، مجوهرات أناقة، بفلح للمجوهرات، مجوهرات دنجي موتيرام، جورو للمجوهرات، أونست للمجوهرات، إندس للمجوهرات، جيويل كلاودز للمجوهرات، مجوهرات كاشياب، مجوهرات ميجا ستار، الذكريات الذهبية للمجوهرات، أميرا جولد، بوبلي، مجوهرات روبي، سيلا للمجوهرات، سيرويا للمجوهرات، تجوري للمجوهرات، فيجيا للمجوهرات، مجوهرات ياسين.

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