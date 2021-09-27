«إلينغتون العقارية» تكشف عن مشروع «هارينغتون هاوس»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «إلينغتون العقارية» إطلاق وجهتها السكنية الجديدة «هارينغتون هاوس» التي تأتي بتصميم مستوحى من أجواء الصحراء العربية. ويقع المشروع في قلب «دائرة قرية جميرا»، ويضم 92 وحدة سكنية تشمل شققاً بنظام الاستوديو وبغرفة نوم واحدة، وغرفتي نوم. ووصلت نسبة تشييد المشروع إلى 20% ومن المخطط الانتهاء من عمليات بنائه خلال 14 شهراً.

ويضم المبنى أربعة طوابق سكنية، وتواصل «إلينغتون العقارية» سعيها للحصول على شهادة الدرجة الأولى من «لاند ستيرلينغ» لمشروع «هارينغتون هاوس» على غرار مشاريعها الأخرى.

ووفقاً لتقديرات السوق، سيكون بمقدور المستثمرين في المشروع تحقيق قيمة تأجير أعلى بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بمعدل التأجير في المدينة نظراً لمعدل الطلب المرتفع على الوحدات السكنية في دائرة قرية جميرا. وفي حين تسجل المنطقة معدل إشغال يصل إلى 75% وفقاً لمنصة «ريدين» لبيانات الأسواق، تتمتع جميع مشاريع «إلينغتون العقارية» بمعدلات إشغال تتراوح بين 85% و90%.

وقال جوزيف توماس، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة «إلينغتون العقارية»: نظراً لتجربتنا الناجحة في «دائرة قرية جميرا»، حيث قمنا بتسليم العديد من المنازل، ندرك تطلعات عملائنا الباحثين عن منازل للعيش والاستثمار على المدى الطويل. ووفقاً لأبحاثنا في السوق، نعمل على تشييد مجمع سكني يقدم مجموعة واسعة من وسائل الراحة والمرافق مثل صالة الألعاب الرياضية المجهزة بالكامل والتي تطل على مسبح واسع ومنطقة مخصصة للأطفال وساحة اجتماعية.

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