إماراتي يفوز بجائزة 100 ألف درهم من «دبليو كابيتال»

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، شركة الوساطة العقارية التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن الفائز بالسحب الثالث على جائزة تبلغ قيمتها 100 ألف درهم، ضمن خمس جوائز بقيمة إجمالية نصف مليون درهم، كشفت عنها في مارس الماضي.

وتمت عملية السحب بحضور ممثل اقتصادية دبي الذي قام بسحب الكوبون الفائز باسم المواطن الإماراتي مبارك حمد راشد الدرمكي.

وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يفوز بالجائزة من الجنسية الإماراتية، حيث فاز الشاب الإماراتي هزاع أحمد حسن الحوسني في السحب الثاني الذي تم تنظيمه في الفترة من 1 مايو حتى 29 يونيو 2021، فيما فازت مواطنة إماراتية، في السحب الأول الذي نظم بالفترة من 1 مارس إلى 29 أبريل 2021.

وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة "دبليو كابيتال للوساطة العقارية"، إن الشركة تواصل عروضها الترويجية لتنشيط مبيعات المشروعات التي تتولى تسويقها، وتقديم أفضل خدمة للعملاء.

وذكر الزرعوني أن المستثمر الإماراتي يعد أكبر المستثمرين بقطاع العقارات في دبي، مؤكدا أن دبي توفر أفضل بيئة للعيش والعمل والاستثمار في ظل ما تقدمه من أعلى معايير جودة الحياة والسعادة للجميع مواطنين أو مقيمين.

وأشار إلى أن هناك فرص استثمار مغرية في السوق العقاري بإمارة دبي، مع ميل الأسعار إلى اتجاه صاعد على المدى المتوسط، موضحا أن المجال العقاري الذي يعتبر أحد أقوى مجالات الأعمال وأكثرها ربحاً داخل الإمارة.

وأفاد بأن تنظيم مثل هذه الجوائز من حين لأخر يعد إحدى وسائل شركات القطاع الخاص في تنشيط مبيعات العقارات وجذب العملاء لزيادة الزخم الشرائي للأفراد والشركات مع تسليط الضوء على فرص الاستثمار الجاذبة المتاحة في السوق".

وأطلقت "دبليو كابيتال" في مارس 2021 جائرة قدرها نصف مليون درهم على 5 مراحل، وتعتبر الجائزة هي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط التي ترصدها شركة وساطة عقارية.

وقال وليد الزرعوني، إن الشركة تواصل عروضها الترويجية القوية لتشجيع بيع العقارات في دبي، والتي بدأت بالسحب عن وحدة سكنية وفازت بها سيدة سعودية، ثم نظمت سحوبات على 3 سيارات "نيسان بترول 2020" وفازت بها سيدة مقيمة في العين، أما الفائز الثاني مقيم من الجنسية اليمنية.

وأضاف الزرعوني أن عملاء "دبليو كابيتال" يستطيعون المنافسة على الفوز بسحب من 5 سحوبات يجرى تنظيمها، وهناك حاليا فرصة للفوز في السحبين المتبقيين بمبلغ 100 ألف درهم لكل سحب.

وقال الزرعوني: "مازال هناك فرصة إضافية للفوز بأحد إذ ينظم السحب الرابع في الخامس من نوفمبر 2021، بينما السحب الخامس والأخير فسيكون في الخامس من يناير 2022.

وأكد الزرعوني أن الطريقة الجديدة للمشاركة في السحوبات الخمس تتضمن أن يقوم الشخص بشراء عقار عبر "دبليو كابيتال" ويوقع العقد المبدئي والنهائي ويدخل السحب الرابع وإذا لم يفز يستطيع المنافسة على السحب الخامس.

ونوه إلى بأنه بمجرد توقيع العقد النهائي للعقار يحصل المشتري على كوبون واحد لدخول السحب، يعني اذ اشتريت اليوم شقتين تحصل على كوبونيين، وإذا اشترى اثنان عقار واحدا يحصل كل واحد على كوبون لدخول السحب.

وكشف أنه يمكن للمشتري أو المستثمر الاستقرار على شراء عقار معين وبدلا من التعاقد المباشر مع المطور العقاري يستطيع شراءه عبر "دبليو كابيتال" بنفس الأسعار وتسهيلات السداد أو حتى بخصم أكبر، وفي نفس الوقت يستطيع المنافسة للفوز بخمس سحوبات بقيمة 100 ألف درهم في كل مرة.

وتسوق "دبليو كابيتال" لكبرى العلامات العقارية الأبرز في الإمارات وتزيد من الخيارات أمام المستثمرين والمستهلكين النهائيين، كما تسوق لجميع الفئات العقارية، بدءاً من المشروعات الموجهة لذوي الدخل المتوسط والمحدود، وصولاً إلى المشروعات والمجمعات الفاخرة.

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