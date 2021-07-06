سي إن بي سي: "برج خليفة" على رأس أمنيات السفر حول العالم

المصدر: دبي-اليازية البدواوي

ربما لم يسافر الناس كثيراً خلال العام الماضي بيد أن ذلك لم يثنيهم عن البحث عبر الانترنت لوضع أفكار وقائمة وجهات وأمنيات للسفر حول العالم. ومن هذا المنطلق فتّشت شركة Unforgettable Travel المتخصصة في مجال السفر الفاخر عن تجارب السفر التي بحث عنها الأشخاص خلال العام الماضي عبر محركات البحث. وبمساعدة وكالة التسويق الرقمي SEO Travel، جمّعت الشركة قائمة تضم 135 من أكثر الوجهات شهرة في العالم ورتبتها في "قائمة أمنيات"، مُوظّفةً عدداً من البرامج لتحديد عدد الأشخاص الذين يخططون لزيارة كل موقع أو وجهة.

وكمفاجأة ليست بغريبة على إمارة دبي السياحية، ووفقاً لتحليل عمليات البحث في الفترة من مايو 2020 حتى مايو 2021، تصدّر برج خليفة بدبي، أطول مبنى في العالم، تجارب السفر الأكثر بحثاً، وفقاً لشبكة "سي إن بي سي" الإخبارية.

واحتل البرج الأشهر في المنطقة والعالم عمليات البحث بمعدل 10 آلاف عملية بحث شهرياً، وجاء في المرتبة الثانية الرغبة بزيارة تمثال الحرية في الولايات المتحدة بمعدل 9300 بحث شهري حول الانترنت، كما وطالت أمنيات متصفحي الانترنت تجربة المشي الطويل لقاعدة جبل إيفرست بالنيبال لتحل ثالثاً بنحو 9 آلاف عملية بحث شهرياً.

وبحسب فريق "أنفورغيتابل ترافيل" فإن بعض التجارب التي احتلت المراكز العشرة الأولى جاءت كمفاجأة، موضحاً لوك هارفي، مدير التسويق في الشركة أن الرحلات إلى معسكر قاعدة جبل إيفرست بالنيبال هي بالتأكيد تجربة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر، رغم اعتقاد الفريق أنها لن تتفوق على تجارب أبرز كزيارة الكولوسيوم في روما مثلاً.

وفي التقرير المفصل، تفوق برج خليفة في قائمة أمنيات السفر حول العالم على تجارب كزيارة قمة برج إيفل بفرنسا التي جاءت خامساً، أو الاستمتاع بتجربة مشاهدة مدينة نيويورك من قمة إمباير ستايت التي جاءت ثامناً ضمن القائمة الرئيسية للوجهات التي يتم البحث عنها افتراضياً.

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