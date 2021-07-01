مستثمرون من 97 جنسية حول العالم يتداولون في أسواق المال الإماراتية

المصدر: وام

تجاوز عدد الجنسيات الأجنبية التي يتداول مستثمروها في أسواق المال الاماراتية 97 جنسية من مختلف دول العالم منذ بداية العام 2021 وذلك وفقا لما أظهرته الاحصائيات الرسمية الصادرة عن الأسواق.

وتصدر المستثمرون من حملة الجنسية الأمريكية والبريطانية قائمة أكثر الأجانب نشاطا في الأسواق المالية المحلية خلال النصف الأول من العام الجاري وجاء السعوديون والكويتيون في صدارة الأنشط خليجيا في حين تصدر الأردنيون والمصريون القائمة عربيا.

ويعكس العدد الكبير من الجنسيات الأجنبية التي يتداول مستثمروها في اسواق المال الإماراتية مستوى الجاذبية التي تتمتع بها هذه الاسواق في أوساط المستثمرين الأجانب والذين عززوا من استثماراتهم في الأسواق منذ بداية العام الجاري وعلى نحو غير مسبوق.

وتعد اسواق المال الاماراتية من اكثر الاسواق من حيث توفر الفرص الاستثمارية والتوزيعات النقدية على المستثمرين في الشركات المتداولة سواء على مستوى منطقة الخليج العربي او الشرق الاوسط بشكل عام.

وتفصيلا فقد أظهرت الاحصائيات الصادرة عن الاسواق المالية أن قيمة تداولات المستثمرين من حملة الجنسيتين الامريكية والبريطانية تجاوزت 23 مليار درهم بيعا وشراء تقريبا خلال النصف الاول من العام 2021 ..وبلغ صافي استثماراتهم نحو 1.9 مليار درهم مما يعكس توجههم الاستثماري في الاسواق.

اما على مستوى تداولات المستثمرين من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقد بلغت أكثر من 2.5 مليار درهم خلال النصف الاول من العام الجاري فيما وصلت قيمة تداولات حملة الجنسيتن الاردنية والمصرية نحو 2.3 مليار درهم.

وفي ظل النشاط الكبير الذي تشهده الاسواق من المتوقع استمرار تدفق الاستثمارات الاجنبية خلال النصف الثاني من العام الجاري، خاصة مع وجود العديد من الشركات الوطنية التي ستقوم بتوزيع ارباح نصفية على مساهميها وبنسب تعد الاعلى في منطقة الشرق الاوسط.

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