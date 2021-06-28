طيران الإمارات توسع نطاق "جواز أياتا" وتتشارك مع تطبيق "الحصن" لتبسيط متطلبات السفر

المصدر: دبي - البيان

تقدم طيران الإمارات حالياً حل "جواز سفر أياتا" لعملائها الذين يسافرون إلى 10 مدن، وتخطط لتوسيعه ليشمل جميع المسارات عبر شبكة خطوطها في الأسابيع المقبلة. كما أبرمت طيران الإمارات شراكة مع "الحصن"، المنصة الرقمية الرسمية الخاصة باختبارات (كوفيد-19) في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتوفير راحة أكبر ورحلات أكثر سلاسة لعملائها.

وكانت طيران الإمارات من أوائل الناقلات العالمية التي بدأت في أبريل (نيسان) الماضي التطبيق التجريبي لجواز سفر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، وهو تطبيق محمول لمساعدة الركاب على إدارة سفرهم بسهولة وأمان بما يتماشى مع أي متطلبات حكومية لاختبارات أو لقاحات "كوفيد-19".

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: "واصلنا على مدار الأشهر الماضية تسريع مشاريع التحقق من السفر باستخدام التكنولوجيا البيومترية (المقاييس الحيوية) والرقمية وعدم التلامس، لنوفر لعملائنا مزيداً من الراحة والضمان عند سفرهم مع طيران الإمارات. وتوفر هذه المشاريع، من مسارنا البيومتري في مطار دبي الدولي إلى مبادرات مثل جواز سفر أياتا والتكامل مع قواعد بيانات الهيئة الصحية، فوائد متعددة تشمل تجارب أفضل للعملاء وتقليل استخدام الأوراق وتحسين الكفاءة والثقة في عمليات فحص وثائق السفر. نحن ممتنون للدعم الذي نلقاه من السلطات الحكومية وشركائنا في الصناعة في تطبيقنا الناجح لهذه المشاريع التي تعزز قدرات طيران الإمارات ودبي الرائدة عالمياً".

وأصبح الآن بإمكان عملاء طيران الإمارات، الذين يسافرون بين دبي وكل من لندن وبرشلونة ومدريد واسطنبول ونيويورك جون كينيدي وموسكو وفرانكفورت وباريس شارل ديغول وأمستردام، استخدام "جواز سفر أياتا" للوصول إلى أحدث معلومات السفر المتعلقة بـ"كوفيد-19"، بما في ذلك مواقع المختبرات المعتمدة لفحوصات PCR وإدارة وثائق السفر الخاصة بالفايروس، مثل سجلات التطعيم والاختبارات. ويتلقى الركاب على هذه الرحلات رسالة نصية قصيرة ورسالة بريد إلكتروني مع رمز التفعيل وإرشادات حول تنزيل "تطبيق جواز سفر أياتا IATA Travel Pass".

وتواصل طيران الإمارات توسيع خططها لنشر حل "جواز سفر أياتا" عبر شبكتها العالمية. وتعمل الناقلة، منذ بدء التجارب، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومع شركائها، لتعزيز التجربة بناءً على ملاحظات العملاء. ويتوفر تطبيق IATA Pass الآن لمستخدمي iOS وAndroid، وهو متاح أيضاً للعملاء حاملي جوازات السفر غير البيومترية.

وفي تطور آخر، ستقوم طيران الإمارات، اعتباراً من يوليو (تموز) بدمج تطبيق الحصن مع أنظمتها لإنهاء إجراءات السفر، وتوسيع نطاق تكاملها الحالي مع هيئة الصحة بدبي، ما يتيح لعملائها المسافرين من دولة الإمارات العربية المتحدة الاستفادة من التحقق الرقمي السريع والمريح لسجلات "كوفيد-19" الطبية، بغض النظر عن المكان في الدولة الذي أكملوا فيه التطعيم وأجروا اختبارات PCR والأجسام المضادة. وتطمئن طيران الإمارات العملاء، الذين يختارون السماح بالوصول إلى معلوماتهم الصحية عبر تطبيق الحصن لأغراض السفر، أن هذه المعلومات ستحذف من أنظمتها بمجرد اكتمال إجراءات السفر.

وتوفر طيران الإمارات لعملائها السفر بمنتهى الثقة، مع اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بضمان راحتهم وصحتهم وبفضل بروتوكولات السلامة الحيوية الشاملة في كل خطوة من الرحلة، بالإضافة إلى سياسات الحجز السخية والمرنة، والتأمين المجاني ضد مختلف المخاطر المتعلقة بالسفر، بما في ذلك تغطية "كوفيد-19" على كل رحلة.

ويهدف حل "جواز سفر أياتا" الرقمي، الذي طوّره الاتحاد الدولي للنقل الجوي، إلى تزويد الحكومات وشركات الطيران والمختبرات والركاب بمعلومات محدثة عن بروتوكولات "كوفيد-19" وتسهيل التدفق الآمن للمعلومات الأساسية بين جميع الجهات المعنية.

وتطبيق الحصن هو مبادرة مشتركة بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة والسلطات الصحية المحلية، وهو معتمد من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات. ويوفر هذا التطبيق الرسمي في الإمارات العربية المتحدة وصولاً سريعاً إلى نتائج اختبار "كوفيد-19" ومعلومات التطعيم.

يوفر مركز معلومات "كوفيد-19" على emirates.com معلومات وافية حول أحدث متطلبات السفر.

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