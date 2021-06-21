طيران الإمارات توفر مزيداً من فرص وعروض السفر صيفاً

المصدر: دبي - البيان

تعمل طيران الإمارات على توفير فرص أوسع أمام المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات للسفر بسهولة ويسر إلى وجهاتهم المفضلة بأسعار خاصة، وتشغيل مزيد من الرحلات إلى أكثر من 30 مدينة من دون الحاجة إلى حجر صحي عند الوصول.

وتواصل الناقلة الإعلان عن استئناف خدمة مزيد من الوجهات، وزيادة أعداد الرحلات إلى المدن الشهيرة وإتاحة مزيد من الفرص أمام عملائها للاستمتاع بتجربة طائراتها العملاقة الإيرباص A380.

ويتوفر للعملاء من دولة الإمارات العربية المتحدة السفر على رحلات طيران الإمارات بأسعار خاصة تبدأ من 1695 درهماً. ويسري العرض على الحجوزات حتى 6 يوليو (تموز) 2021، للسفر حتى 28 فبراير (شباط) 2022. (يخضع العرض لبعض الشروط والأحكام).

ويمكن لمسافري الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال مع طيران الإمارات اختيار الحجز من قائمة الوجهات السياحية الشهيرة بما فيها روما، ابتداءً من 2255 درهماً في الدرجة السياحية ومن 13415 درهماً في درجة رجال الأعمال، وبرشلونة ابتداءً من 2395 درهماً في السياحية ومن 13315 درهماً في درجة رجال الأعمال، واسطنبول ابتداءً من 1695 درهماً في السياحية ومن 10985 درهماً في درجة رجال الأعمال.

أما بوكيت ابتداءً من 1995 درهماً في السياحية ومن 7995 درهماً في درجة رجال الأعمال، ولوس أنجلوس من 3335 درهماً في الدرجة السياحية ومن 19555 درهماً في درجة رجال الأعمال.

كما تتيح طيران الإمارات لعملائها المسافرين من الإمارات العربية المتحدة التخطيط لعطلاتهم من دون حجر صحي مع "الإمارات للعطلات"، ابتداءً من 1999 درهماً للشخص، مع توفر برامج خاصة لمجموعة متنوعة من التجارب.

ومع إقدام مزيد من الدول على تخفيف القيود على دخول المسافرين، تواصل طيران الإمارات تكثيف عملياتها وتوسيع خدماتها عبر شبكة خطوطها لتلبية الطلب القوي على السفر الترفيهي خلال فصل الصيف.

وسوف تخدم الناقلة 124 مدينة في يوليو، مع إعادة تشغيل رحلاتها إلى سبع وجهات، كما ستظهر ميامي لأول مرة على الشبكة، مع إضافة مزيد من الرحلات إلى 12 وجهة في أوروبا وأميركا الشمالية وأفريقيا.

وتضع طيران الإمارات صحة وسلامة عملائها على رأس سلّم أولوياتها وتطبق أحدث تدابير الصحة والسلامة في كل خطوة من الرحلة. كما أدخلت الناقلة مؤخراً تقنية بدون تلامس لتسهيل مرور العملاء عبر مطار دبي الدولي.

ولا تزال طيران الإمارات محافظةً على ريادتها في الصناعة، من خلال المنتجات والخدمات المبتكرة التي تلبي متطلبات المسافرين في هذه الظروف غير العادية والمتغيرة.

وعززت الناقلة مؤخراً مبادراتها في مجال رعاية العملاء من خلال سياسات حجز أكثر سخاء ومرونة، ومددت أيضاً التغطية التأمينية ضد مختلف المخاطر، وساعدت عملاءها على الاحتفاظ بأميالهم وحالة الفئة في برنامج "سكاي واردز طيران الإمارات".

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