عروض مخفضة للسفر من «الاتحاد للطيران» لوجهات لا تتطلب الحجر الصحي

المصدر: أبوظبي- البيان

يمكن للمسافرين مع الاتحاد للطيران، حجز تذاكر بأسعار مخفضة ومرنة إلى وجهات لا تتطلب الحجر الصحي في مختلف أنحاء العالم، وذلك حتى 24 يونيو الجاري.

ومع غياب الحجر الصحي أو ضرورة الحجر لفترة قصيرة عند السفر إلى أي من الوجهات المشمولة في العرض، وبأسعار تبدأ من 1995 درهماً، يمكن للمسافرين الاستمتاع بالاحتفالات الإسبانية في برشلونة أو الغوص في الأجواء الثقافية في روما.

أما الذين يرغبون من الحصول على مساحة أكبر على متن الطائرة، فتقدّم لهم مقاعد الدرجة السياحية الرحبة المزيد من المساحة للتمدد والشعور بالراحة. وحتى 24 يونيو، يحصل كل من يحجز على متن الدرجة السياحية الرحبة على خصم بنسبة 30%.

ويمتد الخصم على جميع مقصورات طائرات الاتحاد للطيران، مع أسعار تبدأ من 9495 درهماً لدرجة الأعمال من أبوظبي إلى جزر السيشل الخلابة، و10995 درهماً من أبوظبي إلى شواطئ أثينا الأثرية المشمسة. ومع مرونة الأسعار من الاتحاد للطيران، يمكن للضيوف تعديل خطط سفرهم مجاناً في حال رغبوا بذلك. كما يربح أعضاء برنامج ضيف الاتحاد الذين يقومون بالحجز خلال فترة العرض، عدداً مضاعفاً من أميال برنامج الولاء.

وأطلقت الاتحاد للطيران مؤخراً خدمة «معتمد لسفر» لتسهيل تجربة السفر وتوفير المزيد من راحة البال للضيوف من خلال السماح لهم بالتحقق من صحة وثائقهم ذات الصلة بـ«كوفيد 19» قبل الوصول إلى المطار. ومع إنهاء إجراءات التحقق مسبقاً، سيتمكن الضيوف من الاستمتاع بخدمة المسار السريع والتوجّه مباشرة إلى مكاتب خدمة «مُعتَمَد للسفر» لتجربة سفر مريحة وسلسة في المطار. للاستفادة من الخدمة، يمكن للضيوف التسجيل من خلال زيارة صفحة «إدارة حجزي» للحصول على كافة المعلومات حول كيفية تقديم الوثائق المطلوبة.

ولتعزيز خيارات السفر، يمكن للضيوف إتمام إجراءات السفر من المنزل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للاتحاد للطيران etihad.com قبل 7 ساعات من موعد الرحلة. وتتضمن الخدمة تسجيل الحقائب، واختيار المقاعد واستلام بطاقة صعود الطائرة وبطاقات الأمتعة من منزلهم في أبوظبي.

وعند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي، سيتمكن جميع المسافرين – باستثناء مسافري الترانزيت - الذين حجزوا الخدمة تجنب الوقوف في الطوابير، بما يمنحهم تجربة سفر سلسة في المطار، علماً بأنه يجب على الضيوف استلام الأمتعة من سير الأمتعة بأنفسهم لدى الوصول إلى وجهة السفر.

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