فيلا سويسرية عتيقة .. المقر المتوقع لقمة بوتين وبايدن

المصدر: رويترز

من المنتظر أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم 16 يونيو في فيلا سويسرية ترجع للقرن الثامن عشر مطلة على بحيرة جنيف، وهو مكان هادئ للمحادثات التي يتوقع أن تكون ساخنة.

وتخيم خلافات مريرة بشأن التدخل في الانتخابات وهجمات تسلل إلكتروني وحقوق الإنسان وأوكرانيا بظلالها على أول اجتماع مباشر بين الرئيسين منذ تولي بايدن السلطة في 20 يناير.

وستكون قضايا الاستقرار النووي الاستراتيجي والنزاعات الإقليمية مطروحة على طاولة المفاوضات. ومن المنتظر أن يصل بايدن إلى بريطانيا اليوم الأربعاء في مستهل جولته الخارجية الأولى، وقال إنه سيضغط على بوتين من أجل احترام حقوق الإنسان.

وصرح بوتين يوم الجمعة الماضي بأنه يتوقع أن تجرى المحادثات في أجواء إيجابية، وإن كان لا يتوقع تحقيق انفراجة.

وأضاف، وفقا لما نقلته وكالة إنترفاكس للأنباء عنه، أن مزاعم قيام متسللين روس بتنفيذ هجوم إلكتروني أثر على إنتاج اللحوم في أمريكا الشمالية وأستراليا محاولة لإثارة خلاف سياسي قبل القمة.

وتتوقع مصادر دبلوماسية تأكيد مكان عقد القمة في جنيف في وقت لاحق اليوم الأربعاء. وأغلقت الشرطة والجيش في سويسرا متنزهين محيطين بفيلا لا جرانج، ونصبوا حواجز وسياجا من الأسلاك الشائكة.

ويرافق وزيرا الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن والروسي سيرجي لافروف الرئيسين بايدن وبوتين.

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