2.7 % زيادة شكاوى عملاء «اتصالات» و «دو» في 5 أشهر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، تلقيها 13 ألفاً و53 شكوى من عملاء مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» خلال الأشهر الخمسة الأولى العام الجاري بشأن الخدمات المقدمة للهواتف المتحركة والثابتة والإنترنت، ليزيد بذلك عدد الشكاوى بنحو 2.7% مقارنة بنحو 12 ألفاً 714 شكوى في الفترة نفسها من 2020.

وأظهرت بيانات إحصائية الهيئة أمس، أن نصيب «اتصالات» من الشكاوى بشأن خدماتها بلغ 7121 شكوى في الفترة من يناير وحتى مايو، بينما بلغ عدد شكاوى شركة «دو» نحو 5932 شكوى. وبلغ عدد الشكاوى الإجمالية بخصوص رضا المشتركين عن الخدمات المقدمة من «اتصالات» و «دو»، 10 آلاف و843 شكوى خلال الأشهر الخمسة الأولى، استحوذت «اتصالات» على 5967 شكوى منها، مقابل نحو 4876 شكوى لــ «دو».

عملاء

وبحسب البيانات، فإن 58.59% من عملاء «اتصالات» أكدوا رضاهم عن الخدمات المقدمة، فيما كشف 21.17% عن عدم رضاهم، بينما كان 20.24% منهم حيادياً، فيما أكد 68.21% من عملاء «دو» عن رضاهم عن الخدمات المقدمة، فيما أعرب 14.34% منهم عن عدم رضاهم، بينما كانت نسبة 17.45% منهم حيادية.

وجرى إغلاق 83.79% من الشكاوى المقدمة من عملاء «اتصالات» بعد التوصل إلى حلول لها، بينما تم إغلاق 82.2% من شكاوى عملاء «دو» بعد حلها. وتم حل 9.55% من شكاوى عملاء «اتصالات»، خلال مدة تزيد على 5 أيام عمل، وحل 11.28% من شكاوى عملاء «دو» في مدة تزيد على 5 أيام عمل.

وخلال مايو فقط، بلغ عدد الشكاوى الإجمالية نحو 2814 شكوى منها 1501 لـ «اتصالات» و1313 لـ «دو»، فيما بلغ عدد الشكاوى بخصوص رضا المشتركين 904 شكاوى.

وفى العام الماضي، تلقت الهيئة 32 ألفاً و531 شكوى، كان نصيب شركة «اتصالات» منها وصل إلى 18 ألفاً و414 شكوى مقابل نحو 14 ألفاً و117 شكوى لشركة «دو» خلال الفترة نفسها.

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