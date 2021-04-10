العالمية للأمن توسع نطاق خدماتها لتعزيز آفاق النمو

المصدر: دبي- البيان

استضافت شركة العالمية للأمن، مزود خدمات الجيل القادم، والتابعة لموانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، عددًا من العملاء الرئيسيين والمعنيين في ندوة افتراضية، لتثقيف العملاء حول الخدمات التي تقدمها والمزايا العديدة للعمل في «جافزا». وقد تم تنظيم الحدث الافتراضي بعد نجاح الندوة الأولى عبر الإنترنت التي عقدت العام الماضي.

وسلطت الندوة، التي عُقدت في 7 أبريل 2021، الضوء على مسيرة شركة العالمية للأمن منذ انطلاقتها عام 1975، مع التركيز بشكل أساسي على توسع الشركة الكبير في خدماتها، والتي شملت حلول «أيدي» لتوفير القوى العاملة التي أطلقتها الشركة عام 2018، إضافة إلى «خدمات الإدارة السلسة للمرافق» التي تم توفيرها عام 2020، وستتيح العالمية للأمن في أحدث عروضها، خدمات التنظيف والتطهير والتعقيم والتدبير المنزلي، وعدد من خدمات التوريد الأخرى.

ويمثل الحفاظ على أقصى درجات السلامة والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن السلطات المحلية أولوية قصوى للشركة. وأخذًا في الاعتبار المتزايد والسريع للطلب على خدمات التنظيف والتطهير في الآونة الأخيرة، استثمرت الشركة بشكل كبير في تقديم خدمات فائقة الجودة، عبر كوادرها المدربة والمجهزة بأحدث الآليات والأدوات.

وتتضمن محفظة العالمية للأمن حلولاً مبتكرة تشمل أجهزة التشغيل والتحكم عن بعد، ومنظومات الروبوتات المتقدمة، ومعدات المراقبة، ما يرسخ مكانة الشركة كمزود رائد للخدمات الأمنية في دبي، مدعومًا بحلول مصممة خصيصًا لتتكامل مع متطلبات حماية الأصول والممتلكات القيمة للعملاء.

وقال أيوب الملا، المدير التنفيذي للعمليات، العالمية للأمن: «لقد تغير العالم بشكل جوهري ومن نواح ٍعديدة منذ ظهور الجائحة. وبرزت حاجة الناس إلى وجود مساحات آمنة. وازداد طلب المؤسسات ومتاجر البيع بالتجزئة والأماكن العامة على الاستثمار في خدمات الأمن. ونحن في العالمية للأمن ندرك هذا الاهتمام المتزايد لخدمات السلامة، ولدينا الجاهزية لتقديم مجموعة خدمات تتضمن توفير العناصر الأمنية وحلول التكنولوجيا لحماية مرافق عملائنا. وهدفنا الوحيد هو تمكين نجاحهم وضمان أمنهم ورفاهيتهم من خلال الحلول المخصصة للقوى العاملة. وقد زادت ثقة العملاء في حلولنا التي نقدمها، لتوافقها مع اللوائح الحكومية ذات الصلة، ونهجنا في تقديم خدمات مثالية للعملاء».

وأضاف الملا: «رغم استمرار الجائحة، قدمنا خدمات التعقيم التي غطت أكثر من 15 مليون متر مربع، ونفذنا بنجاح عملية التطهير لأكثر من 60 ألف مركبة. وأصبحنا أيضًا المزود المفضّل لدى قطاع الضيافة، ونجحنا في اكتساب عملاء بارزين».

ويعد بناء شراكات وعلاقات تعاون قوية أحد القيم الأساس للعالمية للأمن. وقد ساعد هذا النهج الشركة على زيادة عدد عملائها ومن بينهم جهات حكومية وخاصة عديدة؛ منها مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، وجمارك دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي، إضافة إلى شركات إعمار، ونخيل، ومِراس، وغيرها من الجهات المرموقة.

وإضافة إلى الخدمات التي تم إطلاقها مؤخراً، تقدم العالمية للأمن، مزود خدمات الجيل القادم، مجموعة متنوعة من الخدمات والحلول، تشمل حماية النقود والأغراض الثمينة خلال نقلها، وتأمين الفعاليات والمناسبات، وخدمات الحراسة. كما توفر الشركة خدمات الأمن البحري، وحلول الأمن الذكية، وتأهيل وتدريب أفراد الأمن من خلال معهدها للتدريب المعتمد من مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا).

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