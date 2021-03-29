بالفيديو.. السفينة الجانحة تعود إلى مسارها الطبيعي

المصدر: د ب ا

تحررت سفينة الحاويات العملاقة والتي كانت تغلق قناة السويس منذ يوم الثلاثاء الماضي وتم تعويمها مجددا، وفقا لما ذكرته خدمة إنشكيب للشحن البحري.

وجنحت السفينة التي ترفع علم بنما، إيفر جيفن، عن مسارها في منطقة ذات مسار واحد داخل القناة خلال عاصفة رملية.

وعملت جرافات وقوارب القطر على مدار الساعة لتحرير السفينة. وأدى إغلاق القناة إلى تعطيل سلاسل التوريد وأحدث تأثيرات عبر الأسواق العالمية.

وتوفر قناة السويس ، التي تربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، أقصر طريق للشحن بين آسيا وأوروبا.

وقال رئيس هيئة قناة السويس إن الإغلاق تسبب في خسائر تقدر بنحو 13 إلى 14 مليون دولار يوميا للشركة المشغلة القناة.

بالفيديو.. في لحظات مؤثرة ارتفعت أصوات التهليل والتكبير بعد نجاح العمال في تحرير #السفينة_الجانحة بـ #قناة_السويس وتعويمها بعد جهود استمرت ستة أيام دون انقطاعhttps://t.co/z14U7Ak4M2 pic.twitter.com/Q1U8slfL6t — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 29, 2021

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