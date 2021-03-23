«ترايستار» تعتزم طرح 24% من أسهمها للاكتتاب في سوق دبي المالي

المصدر: دبي – البيان

أعلنت شركة النجم الثلاثي للنقليات المعروفة باسم «ترايستار»، وهي شركة عالمية تقدم الحلول اللوجستية المتكاملة للمنتجات السائلة، ويقع مقرها في دبي، اليوم عن عزمها المضي قدمًا في الطرح العام الأولي في سوق دبي المالي.

وقالت الشركة في بيان لها، إنه من المتوقع أن يمثل حجم الطرح ما يصل إلى 24٪ من إجمالي الأسهم العادية المصدرة في رأس المال، على أن يشتمل الطرح على أسهم جديدة مصدرة من قبل شركة النجم الثلاثي للنقليات (الأسهم الجديدة) وأسهم سيتم بيعها من قبل مساهمين حاليين (الأسهم الحالية) (يشار إلى تلك الأسهم مجتمعة بلفظ أسهم الطرح).

ويأتي الطرح الجديد بعد توقف لقطار الطروحات الأولية في الإمارات دام أكثر من 3 سنوات متتالية، منذ طرح شركتي «إعمار للتطوير» و«أدنوك للتوزيع» نهاية 2017.

وتتوقع شركة النجم الثلاثي للنقليات أن تتلقى ما يتراوح بين 120 و160 مليون دولار أمريكي من إجمالي المتحصلات الأولية من الطرح.

الإدارج

ومن المقرر إدراج الأسهم في سوق دبي المالي في أبريل 2021، رهنًا بأوضاع السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الحصول على الموافقات من هيئة الأوراق المالية والسلع.

وسيتم إتاحة الطرح للمستثمرين المؤهلين، وسيتم تخصيص 5% من الطرح لعرضها على جهاز الإمارات للاستثمار.

ومن المتوقع أن يكون الطرح متوافقًا مع الشريعة الإسلامية، رهنًا بصدور تأكيد من قبل لجنة الرقابة الشرعية، يوم تاريخ استلام صافي متحصلات الطرح وعند استخدام جزء من متحصلاته لسداد حوالي 197 مليون درهم من القروض والذمم الدائنة المستحقة

تأسست شركة النجم الثلاثي للنقليات في عام 1998 كمقدم لخدمات النقل البري لصناعة البترول في دولة الإمارات، وقد تطورت لتصبح شركة رائدة للخدمات اللوجستية المتكاملة للطاقة تقدم خدماتها لقاعدة عملاء متنوعة من الشركات الاستثمارية "الممتازة". وتزاول المجموعة أعمالها في 21 دولة ومنطقة عبر ثلاث قارات وتمتلك أكثر من 2000 أصل من أصول النقل البري و35 سفينة بحرية، بما في ذلك تشغيل 69 مستودع وقود وأكثر من 100 موقع خاص بعمليات الإمداد بالوقود في الأماكن النائية، حيث تقدم مجموعة كبيرة من عروض الخدمات المتكاملة.

معدل النمو السنوي

تحظى المجموعة بسجل حافل بالنمو كما يتضح من معدل النمو السنوي المركب للتدفقات النقدية التشغيلية الذي بلغ 12.4٪ في الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2020، كما حققت في تلك الفترة هامش أرباح ثابت قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين يتراوح من 20.1% إلى 22.8%. وفي السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، حققت المجموعة إيرادات موحدة بلغت 453.4 مليون دولار أمريكي، وأرباحًا قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بلغت 103.6 مليون دولار أمريكي. ويستند هذا السجل إلى نموذج أعمال قوي وتميز تشغيلي وإدارة مالية صارمة.

وفي معرض تعليقه على إعلان اليوم، قال يوجين ماين، الرئيس التنفيذي لمجموعة النجم الثلاثي للنقليات: «أشعر بالفخر لأنني شهدت تطور شركة النجم الثلاثي للنقليات من شركة محلية للنقل البري إلى مقدم عالمي متميز للحلول اللوجستية المتكاملة للطاقة يقدم خدماته للعملاء الممتازين، وذلك من خلال عروض خدمات تشمل النقل البري والبحري، والتخزين المتخصص، ومستودعات الوقود، وعمليات إمداد الوقود».

وتابع: «لقد أصبحت شركتنا، التي تتمتع بسمعة طيبة بُنيت عبر سنوات من التميز التشغيلي، مدعومة بنموذج يركز على العملاء والتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة، شريكًا لوجستيًا موثوقًا به لشركات النفط الكبرى على مستوى العالم».

وأضاف: "لطالما كانت شركة النجم الثلاثي للنقليات شركة ذات هدف تطمح لإحداث تأثير إيجابي على مجتمعاتنا وتضع نصب عينيها مسؤوليتها المؤسسية في كل ما تقوم به. وفي عام 2011، وقعنا الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لدعم النهوض بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد والعمل والبيئة، الأمر الذي يدل على مدى التزامنا بأن نكون شركة مواطنة مسؤولة».

قال يوجين ماين: «يمثل الطرح العام الأولي لشركة النجم الثلاثي للنقليات مرحلة فارقة في مسيرة المجموعة بينما نواصل النمو والابتكار وتشكيل مستقبل صناعة الخدمات اللوجستية».

نبذة عن الطرح

في حالة تخصيص كل أسهم الطرح، فإنها ستمثل ما يصل إلى 24% من الأسهم، وسوف يشمل الطرح إصدار 199 مليون سهم جديد بالإضافة إلى طرح ثانوي يصل إلى 88 مليونا و760 ألف سهم حالي من قبل المساهمين الحاليين.

ويتم طرح الأسهم الحالية من قبل شركة أجيليتي تريستار اس بي في ليميتد (والتي تعتبر شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع هي المالك الوحيد الاساسي المستفيد منها)، وشركة ستار القابضة المحدودة (والتي تعتبر مؤسسة الخليج للاستثمار المالك الوحيد الأساسي المستفيد منها) وشركة دياموند المحدودة ذات الأغراض الخاصة (والتي يعتبر السيد يوجين ماين المالك الوحيد الأساسي المستفيد منها) (يُشار إليهم فيما يلي بلفظ "المساهمين البائعين")، والذين يمتلكون حاليًا 65.12٪ و19.61٪ و15.27٪ من أسهم الشركة على التوالي.

يتألف الطرح من طرح أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين في دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من البلدان.

ومن المتوقع أن يتم تخصيص الطرح لأنواع معينة من الأشخاص الاعتباريين والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية وبما يتفق مع تعريف المستثمر المؤهل في نظام طرح الأسهم الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الامارات، مع حد أدنى لحجم الطلب يبلغ 500 ألف درهم.

الإضافة إلى ذلك، يحق لجهاز الإمارات للاستثمار الاكتتاب في 5٪ من أسهم الطرح وفقًا لمتطلبات المادة 127 من القانون الاتحادي لدولة الإمارات رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته. وفي حال عدم ممارسة الجهاز لهذه الحقوق التفضيلية المكفولة له في التقدم للاكتتاب في أسهم الطرح، فسيتم إتاحة هذه الأسهم حينئذ للطرح.

من المتوقع حاليًا أن يتم الانتهاء من الطرح في أبريل 2021، رهنًا بأوضاع السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الحصول على الموافقات من هيئة الأوراق المالية والسلع. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يتم الإعلان عن مطابقة الطرح لمبادئ الشريعة الإسلامية، يوم تاريخ استلام صافي متحصلات الطرح ورهنًا بتأكيد لجنة الرقابة الشرعية، عند استخدام المتحصلات لسداد حوالي 197 مليون درهم في شكل قروض وذمم دائنة مستحقة لأطراف ذات علاقة.

تم تعيين اتحاد بنوك للطرح يتألف من بنك أوف أمريكا للأوراق المالية وسيتي جروب جلوبال ماركيتس ليمتد كمنسقين عالميين ومديري سجل اكتتاب متضامنين. كما تم اختيار بنك أبوظبي الأول منسقًا إقليميًا متضامنًا ومدير اكتتاب ومدير سجل اكتتاب متضامن، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود منسقًا إقليميًا متضامنًا ومدير سجل اكتتاب متضامن، وبنك سوسيتيه جنرال مدير سجل اكتتاب متضامن للطرح وشركة المركز المالي الكويتي (المركز) مديرًا مشاركًا، ويشار إلى بنك أوف أمريكا للأوراق المالية وسيتي جروب جلوبال ماركيتس ليمتد وبنك أبوظبي الأول وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود وبنك سوسيتيه جنرال وشركة المركز في هذا المستند باسم "المديرين". ويعمل بنك موليس آند كومباني كمستشار مالي مستقل لشركة النجم الثلاثي للنقليات.

تدفقات نقدية مستقرة

تحظي المجموعة بتدفقات نقدية مستقرة، مع سجل حافل بالنمو المربح المستمر والعوائد المالية الجذابة، وهو ما يتضح جليًا من الإيرادات المتحصلة من العقود طويلة الأجل والتي تشكل 78.9٪ من الإجمالي لعام 2020، ومعدل النمو السنوي المركب للتدفقات النقدية التشغيلية والذي يبلغ 12.4٪ في الفترة من 2018 إلى 2020 ومتوسط هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين الذي يبلغ 21.0٪ في الفترة من 2018 إلى 2020.

فريق إدارة يعمل تحت قيادة المؤسس لقيادة شركة ذات هدف. نمت المجموعة، بقيادة يوجين ماين، لتصبح واحدة من أكبر شركات الخدمات اللوجستية للمنتجات السائلة المملوكة للقطاع الخاص في الشرق الأوسط، منذ إنشائها في عام 1998.

استراتيجية المجموعة

من المتوقع أن يكون عدد الأسهم الأولية المطروحة في الاكتتاب ثابتًا، بحسب متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع. وبناءً عليه، فإن مبلغ المتحصلات الأولية التي ستحصل عليها شركة النجم الثلاثي للنقليات سوف يعتمد على سعر الطرح النهائي ومن المتوقع أن يتراوح ما بين 120 و160 مليون دولار. وتستهدف المجموعة خفض نسبة صافي الدين الموحد مقابل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (كما في 31 ديسمبر 2020) ما يتراوح من 2.2 إلى 2.5 ضعفًا مقارنة بالنسبة المسجلة البالغة 3.5 ضعفًا.

تتعهد الشركة بسداد 197 مليون درهم إماراتي من القروض والذمم الدائنة المستحقة لأطراف ذات علاقة يوم تاريخ استلام صافي متحصلات الطرح، مع تخصيص باقي صافي المتحصلات للأغراض المؤسسية العامة، بما في ذلك تمويل النفقات الرأسمالية المخطط لها.

تعتزم المجموعة الحفاظ على هيكل رأس مال معتدل إضافة إلى معدل رفع مالي مستهدف متوسط الأجل يتراوح بين 2.0 و2.5 ضعفًا مع الاحتفاظ بالمرونة لاستغلال فرص النمو المستدام عند ظهورها. تستهدف المجموعة الإبقاء على غالبية مديونية المجموعة في صورة تمويل مدعوم بالأصول مضمون بالسفن البحرية مع عقود متعاقبة وحق رجوع محدود على المجموعة.

وبالنسبة لتوزيعات الأرباح المعلن عنها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، دفعت شركة النجم الثلاثي للنقليات 29,6 مليون دولار أمريكي إلى المساهمين البائعين منها 10 ملايين دولار كأرباح عادية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والباقي كأرباح خاصة قبل الاكتتاب العام.

سيدفع المساهمون البائعون جميع مصاريف الطرح (المقدرة بـ 19.6 مليون دولار) للاكتتاب العام.

توزيعات أرباح

بالنسبة لتوزيعات الأرباح المعلن عنها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، تستهدف شركة النجم الثلاثي للنقليات نسبة توزيع تتراوح بين 60% إلى 70% من صافي الدخل. وتعتزم شركة النجم الثلاثي للنقليات دفع توزيعات أرباح بقيمة 12,5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2021 كتوزيعات أرباح مؤقتة، مع توقع دفع الباقي في الربع الثاني من عام 2022 كتوزيعات أرباح نهائية. وبعد ذلك، تعتزم شركة النجم الثلاثي للنقليات توزيع الأرباح على أساس سنوي بنسبة توزيع تصل إلى 60% من صافي الدخل.

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