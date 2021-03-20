بداية فصل الربيع اليوم في الإمارات

يبدأ فصل الربيع اليوم 20 مارس في الامارات ويعتبر الاعتدال الربيعي هو الفترة الانتقالية ما بين فصل الشتاء وفصل الصيف، وتتميز باختلاف وسرعة تغير أنظمة الضغط في الغلاف الجوي والذي يؤدي إلى تغيرات سريعة في عناصر الطقس والأحوال الجوية.

ويتعادل طول النهار مع طول الليل في 21 مارس وهي بداية الفترة الانتقالية ( الاعتدال الربيعي) حيث تكون الشمس عمودية على خط الاستواء، ثم تبدأ الشمس بالحركة الظاهرية نحو الشمال نتيجة لدوران الأرض حول الشمس ومعها تطول فترة النهار تدريجياً

وترتفع درجات الحرارة خاصة في فترات النهار .

وتتراوح متوسط درجات الحرارة العظمى ما بين 35 و 38 درجة مئوية.

بينما تتراوح درجات متوسط الحرارة الصغرى ما بين 23 و 25 درجة مئوية.

وتظل فرص تشكل الضباب والضباب الخفيفة مهيأة على الدولة خلال هذا الفصل .

وتتراوح الرطوبة النسبية العظمى ما بين 62 % و 82 %.

وتتراوح متوسط الرطوبة وما بين 36 % و 47 %.

والرياح خلال هذا الفصل تكون معتدلة السرعة بوجه عام حيث تتأثر الدولة بدورة نسيم البر والبحر في أغلب أيام الفصل وتنشط الرياح أحياناً وتكون مثيرة للغبار وتتراوح متوسط السرعة العظمى مابين 27 و 30 (كم /الساعة).

وخلال هذا الفصل يحتمل مرور منخفضات جوية على الدولة يزيد معها السحب مع فرصة لسقط الأمطار

ويصل معدل الأمطار لشهر ابريل على الدولة 7.53 (ملم ) أما المعدل لشهر مايو 2.28 (ملم ).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز