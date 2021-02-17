بالفيديو.. الرئيس الأوكراني يتفقد جناح بلاده في إكسبو دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

تفقد فلاديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا جناح بلاده في إكسبو 2020 دبي واطلع خلال زيارته أمس على مبنى الجناح ومكوناته وخطط أوكرانيا للمشاركة في الحدث الدولي.

كما زار زيلنسكي جناح الاستدامة "تيرا" في إكسبو دبي. ونشر حساب الجناح الأوكراني على منصة انستغرام مقتطفات من الزيارة.

ويحمل الجناح شعار «أوكرانيا الذكية: وصل النقاط»، وتجتمع الحياة الذكية والتفكير الذكي والأحاسيس الذكية في الجناح الأوكراني الذي يسعى لإبراز كيف يمكن للأفكار والابتكارات أن تساعد في بناء مستقبل أفضل لنا جميعاً.

وسيضم الجناح اختراعات مثل الدراجة الكهربائية التي يمكنها السفر لمسافة 380 كلم دون الحاجة لإعادة شحن البطارية والستائر الشمسية التي تولد الطاقة ليستعرض روح الابتكار في أوكرانيا، كما يسلط الضوء على ثقافتها وتراثها وحياة أبنائها.

كما يزخر الجناح بمجموعة متنوعة كبيرة من النباتات الرائعة التي تساعد على خلق أجواء توحي بالراحة والسكينة. وسيقدم برنامجاً ترفيهياً يتضمن عروض أزياء وحلقات نقاشية وعروض الأداء الإبداعية، ويضم المبنى 3 مناطق رئيسية تشمل: الحياة الذكية، التفكير الذكي والإحساس الذكي.

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