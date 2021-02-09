بنك أبوظبي الأول يعقد شراكة مع جامعة باريس 2

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد بنك أبوظبي الأول التزامه بدعم مبادرته الجديدة للمنح الدراسية التي تهدف إلى تعزيز تفوق الطلاب الإماراتيين المسجلين في برنامج القانون بجامعة باريس 2 ضمن أكاديمية مركز دبي المالي العالمي.

وبموجب الاتفاقية الموقعة بين بنك أبوظبي الأول وجامعة باريس 2 (بانتيون-أساس)، ستعمل المؤسسة التعليمية العريقة على قبول ما يصل إلى 30 طالباً وطالبة من المؤهلين للاستفادة من المنحة.

وسيسهم الدعم الذي يقدمه بنك أبوظبي الأول في منح المجموعة الأولى من الطلاب الإماراتيين فرصة دراسة القانون وفق أعلى المعايير العالمية، ما يمهد أمامهم الطريق نحو حياة مهنية ناجحة ومثمرة في هذا المجال.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام بنك أبوظبي الأول بتقديم كل سبل الدعم الممكن للشباب الإماراتي، وبما يتماشى مع التطلعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات على المدى الطويل، بما في ذلك تعزيز المهارات والإمكانات المستقبلية لجيل الشباب، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: نفتخر بهذه الخطوة التي تتيح لنا التعاون مع جامعة باريس الثانية لدعم وتمكين الشباب الإماراتي ومنحهم فرصة للتفوق الأكاديمي عبر برنامج بنك أبوظبي الأول للمنح الدراسية، وسيستفيد الطلاب المشاركون من تجربة تعليمية استثنائية في واحدة من أهم كليات القانون في العالم وأكثرها تميزاً.

ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستسهم في إطلاق العنان أمام إمكانات جيل جديد من المحامين والخبراء القانونيين ليحققوا تطلعاتهم المهنية الطموحة سواء أكان ذلك في الإمارات أو خارجها، بالتزامن مع تعزيز مفاهيم التخصص بين المواطنين في مجال القانون.

وقال البروفيسور غيوم لايت، رئيس جامعة باريس 2 (بانتيون-أساس): يمثل برنامج المنح الدراسية من بنك أبوظبي الأول فرصة تتيح للطلاب المساهمة بدور بنّاء في إثراء نسيج المجتمع الإماراتي على المستوى المحلي، وتمثيل الطموحات الاستثنائية لدولة الإمارات في الخارج.

وسيكون البرنامج الأكاديمي عنصراً مهماً نحو إعداد الطلاب للعب دور بارز في المنظمات الدولية الرائدة والمؤسسات المرموقة كسفراء لثقافة التنوع والتسامح التي أصبحت قرينة بالدولة، أو كدبلوماسيين وخبراء قانونيين يجسدون ثمار الرؤية الطموحة للقيادة الإماراتية محلياً وعالمياً.

وسيحصل طلاب برنامج المنح الدراسية من بنك أبوظبي الأول خلال ثلاث سنوات على شهادة البكالوريوس في القانون سواء في حرم أكاديمية مركز دبي المالي العالمي أو عبر الإنترنت. وتختار جامعة باريس 2 المؤهلين للمنح من بين أفضل الطلاب المتقدمين وأكثرهم موهبة لتحافظ بذلك على دقة المعايير الصارمة للانضمام إليها، وبالتالي سمعتها المرموقة التي يعود تاريخها إلى القرن الثالث عشر الميلادي.

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