37 % نمو أرباح «فولفو للشاحنات» الفصلية

المصدر: استوكهولم - د ب أ

أعلنت مجموعة فولفو السويدية لصناعة المركبات التجارية عن ارتفاع 37% في صافي أرباح الربع الأخير من 2020 مدفوعاً جزئياً بزيادة الطلبيات على الشاحنات وتدابير توفير التكلفة.

وزاد صافي أرباح الشركة في الربع الأخير من 2020، والذي بلغ 9.36 مليارات كرونة (1.1 مليار دولار) كثيراً عن صافي الأرباح في الربع نفسه من 2019، والذي كان 6.8 مليارات كرونة.

ولم يتغير صافي المبيعات خلال الربع، المعدل حسب تحركات العملات، وظل تقريباً عند 96.9 مليار كرونة.

وزادت طلبيات الشاحنات 61% من أكتوبر إلى ديسمبر إلى 86609 شاحنات في حين ظلت عمليات التسليم على حالها تقريباً على أساس سنوي عند 56334 شاحنة.

وقال الرئيس التنفيذي مارتن لوندشتيدت: «زاد استخدام العملاء للشاحنات والآلات عندما تم تخفيف القيود المرتبطة بكورونا خلال الصيف واستمر هذا التطور خلال الربعين الثالث والأخير على حد سواء».

وأشار إلى أن نشاط النقل وقطاع البناء «عاد إلى مستويات متكافئة مع العام السابق في معظم الأسواق».

وبالإضافة إلى الشاحنات، تبيع مجموعة فولفو الحافلات وآلات البناء، وتشمل قسم تصنيع المحركات فولفو بنتا.

ولا تشمل المجموعة قسم السيارات المملوك للصين للعلامة التجارية المملوكة لشركة تشيجيانج جيلي القابضة.

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