"وصل 1" يعيد طوابير المستثمرين إلى عقارات دبي وسط إجراءات احترازية

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

مضت سنين لم يذق فيها السوق العقاري بدبي "طعم" اصطفاف طوابير المستثمرين أمام مكاتب مبيعات الشركات العقارية، الا أن مشروع "بارك غيت ريزيدنسيز" الواقع في منطقة زعبيل ضمن مشروع "وصل1 " الذي تطوره مجموعة وصل لإدارة الأصول نجح في استعادة الطلب وبزخم احترافي، رسم صورة واقعية تضم طابورا من المستثمرين وسط التزام عال بالمسؤولية وتطبيق إجراءات السلامة في مواجهة وباء كورونا.

ارادت الشركة أن تثبت على تجدد حيوية سوق دبي العقاري ونشاطه، واختارت يوما خاصا لطرح وحدات سكنية في المشروع الجاهز للسكن وقدمت للمستثمرين عرضا يتضمن خطة سداد مرنة بعد التسليم تمتد لثلاث سنوات، وخصم بنسبة 2%، والإعفاء من رسوم التسجيل لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي البالغة 4%.

فضلت الشركة عدم طرح وحدات للبيع في البرج الرابع من أبراج "بارك غيت ريزيدنسيز" المكون من 4 أبراج فقد احتفظت الشركة بها لطرحها في السوق العقاري وبيعها بعد الانتهاء من المشروع، بالرغم من بيع كافة الوحدات المطروحة في المشروع منذ العام 2017 والسبب حرص الشركة على الاحتفاظ بالارتفاع الصحي لأسعار العقارات التي بيعت في السابق مما انعكس إيجابياً على حركة مبيعات المستثمرين السابقين واعتبروا استثمارهم ناجحاً، إذ أن 80% من المشترين استثمروا في المشروع بهدف السكن وليس الاستثمار.

وارتفعت الاسعار منذ طرح المشروح في نهاية 2017 الى العام الحالي حوالي 10%، والتي تعتبر زيادة صحية لمشروع جاهز للسكن ويمتلك هكذا خصائص. وتصدرت الجنسية الهندية نسبة المشترين في المشروع والمستفيدين استثماريا وسكنياً،

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