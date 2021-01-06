"إعمار" تُغلق صفقة بيع "سكاي فيو" بـ 750 مليون درهم في 15 يناير

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة إعمار العقارية، عن بيع شركتها التابعة (ASV Group Limited) لفندق "سكاي فيو" لصالح شركة "أفيرغرين للضيافة المحدودة" مقابل 750 مليون درهم، على أن يتم إغلاق الصفقة في 15 يناير الجاري.

وقالت إعمار، في بيان توضيحي اليوم الأربعاء لسوق دبي المالي، إن قيمة الصفقة تشكل نحو 1.4% من صافي أصول إعمار بنهاية عام 2020، ومن المنتظر أن ترفع الأصول بقيمة 50 مليون درهم في الربع الأخير من نفس العام.

وأوضحت أنها أبرمت صفقة البيع في 8 أكتوبر الماضي وتسلمت قيمتها بنهاية العام، وتم نقل ملكية الشركة التابعة التي تمتلك الفندق إلى المشتري، ولكن نقل الحصص في الشركة المالكة لعمليات تشغيل الفندق لم تكتمل بعد، ومن المتوقع إغلاقها في منتصف الشهر الحالي.

وأضافت أن قرار بيع الفندق، الذي يتكون من 160 غرفة، يتماشى مع استراتيجيتها في التصرف في الأصول الخفيفة التي تمتلكها بقطاع الضيافة

وبموجب الصفقة، ستحتفظ إعمار العقارية بملكية مطعم "سكاي بريدج"، كما أبرمت شركة إدارة الفنادق "العنوان" اتفاقية لإدارة الفندق.

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