افتتاح «سوق سيرينا» في دبي بعروض حصرية

المصدر: دبي- البيان

شهد هذا الأسبوع، افتتاح «سوق سيرينا»، مركز التسوق والخدمات الجديد، في قلب مجمع سيرينا السكني في دبي لاند، وذلك ليتيح لسكان المجمع والمجمعات المجاورة، مثل «الواحة» و«ليان» وزوار المنطقة، باقة متنوعة من المتاجر والمطاعم والتّجارب الترفيهية المتميزة، المناسبة لجميع الأعمار.

ويمتد «سوق سيرينا» على مساحة 45 ألف قدم مربعة، ويشكّل وجهةً مثالية للعائلة والأصدقاء، للتواصل والاستمتاع بتناول أشهى المأكولات، ويشمل عدداً من العلامات التجارية، ومركزاً اجتماعياً ترفيهياً، كما يضم مجموعة من الخدمات، بما فيها صالونات التجميل وصيدلية.

ومن المقرر أن يتم افتتاح سوق سيرينا بالكامل خلال عام 2021، ليقدم لسكان المجمع، بما في ذلك بيلا كاسا وكاسا دورا وكاسا ڤيڤا، باقة خيارات عديدة من وسائل الراحة العصرية ومرافق الترفيه، فضلاً عن سهولة الوصول مباشرة إلى شارع الإمارات، وشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع المدينة الأكاديمية.

وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع، افتتاح متجر «جيان إكسبريس»، الذي يقدم لأول 100 زائر مجموعة من الهدايا المجانية، وحسم 25 في المئة على المنتجات العضوية.

وبمناسبة الافتتاح، تقدم مجموعة من العلامات التجارية ضمن المركز، عروضاً خاصة، حيث تقدم علامة شامبيون كلينرز الشهيرة، حسماً بقيمة 25 في المئة حتى 31 يناير 2021، على جميع خدمات التنظيف والتعقيم، وذلك بقيمة لا تتجاوز 500 درهم.

ومن جهته، يقدم صالون فوشيه للرجال، حسماً بقيمة 50 في المئة خلال الشهر الأول من افتتاح المركز، فيما سيحظى عشاق البيتزا، بفرصة الاستمتاع بمذاقها اللذيذ في بابا جونز، والذي يقدم مجموعةً من العروض المحدودة.

كما تطرح أكوا العقارية، واحدة من أهم الشركات العقارية الرائدة في المجمع، عرضاً لفترة محدودة، يتضمن حسماً بقيمة 10 % من رسوم الوكالة على جميع الخدمات العقارية التي يتم استكمالها، عبر مكتب الشركة، ضمن «سوق سيرينا». تطبق الشروط والأحكام. كما يبرز متجر علامة فيبيجور للقرطاسية، والمتخصص بتقديم كافة مستلزمات المدارس والمكاتب.

ويستقبل سوق سيرينا الزّوار والمتسوّقين من السّاعة العاشرة صباحاً، وحتى العاشرة مساءً، من الأحد إلى السبت.

وتم تجهيز جميع نقاط الدخول والخروج بأجهزة المسح الحراري، وخدمة الأمن على مدار الساعة، لضمان أعلى مستويات الصحة والسلامة العامة. وتطبَّق في جميع مرافق سوق سيرينا، معايير النظافة والسلامة، التي وضعتها الهيئات الصحية المعنية، وذلك لضمان تجربة آمنة للزوار والموظفين، على حدٍّ سواء.

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