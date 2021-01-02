حرة الحمرية تستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتضيف شركتين عالميتين

المصدر: الشارقة - البيان

واصلت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية جهودها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم التحديات العالمية المرتبطة بتفشي جائحة كورونا، ونجحت في استقطاب شركتين عالميتين من القارة الأفريقية متخصصتين بالصناعات البتروكيماوية في إنجاز جديد يعزز مكانتها كمنطقة حرة رائدة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وجاء الإعلان عن الاستثمار الجديد في الشارقة بعد توقيع مذكرة تفاهم مع الشركتين مؤخراً في مقر حرة الحمرية، بحضور سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وأنطونيو جوا بينتو، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركتين إلى جانب عدد من المسؤولين والمدراء من الجانبين.

وتتخصص الشركتان المتمثلتان، بشركة «جلوبال فيجين سبيشيلتي كيميكلز» بالتعبئة والتغليف والمزج واستكشاف وإنتاج وتكرير البتروكيماويات والمضافات الكيماوية، في حين تتخصص شركة «براود للمزلقات والشحوم» في صناعة وإنتاج مواد وزيوت التشحيم والتزييت ومنتجات البلاستيك والعلب.

وتبلغ مساحة استثمار الشركتين في المنطقة الحرة بالحمرية أكثر من 100.000 متر مربع (1.076.391 قدم مربع) تشمل مصانع متخصصة ومستودعات واسعة ومزودة بأحدث التقنيات لإنتاج منتجات بتروكيماوية عالمية المواصفات وتصديرها إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وجهة

وأشار سعود سالم المزروعي، إلى أن انضمام الشركتين إلى المنطقة الحرة بالحمرية يعكس الثقة العالية التي باتت تتمتع بها الشارقة كوجهة أعمال لشركات المستقبل مؤكداً أن الصناعات البتروكيماوية تعتبر رافداً أساسياً لاستراتيجية التنويع الاقتصادي وخطط التنمية بالإمارة، واستقطاب الشركات العالمية المتخصصة بها عامل رئيسي لدعم اقتصاد المعرفة.

استدامة الأعمال

وأضاف إن المنطقة الحرة بالحمرية أثبتت خلال العام الجاري أن التحديات العالمية هي محفز لتعزيز الابتكار والتميز في خدماتها، وجاءت الحزم التحفيزية الاقتصادية التي أقرتها إمارة الشارقة لتعطي دفعة قوية للاستثمارات الأجنبية، وتضمن استدامة واستمرارية الأعمال وتهيئ لها بيئة مثالية للنمو والتطور مشيراً إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بدعم قطاع الأعمال شكلت منارة لجهودنا في سعينا نحو المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة منوهاً إلى أن استمرار تدفق الاستثمارات مؤشر طبيعي على نجاح المنطقة الحرة بالحمرية في تعزيز وترسيخ مكانة إمارة الشارقة كوجهة رائدة في عالم الأعمال، وبوابة إلى أسواق المنطقة والعالم.

مزايا

بدوره أثنى أنطونيو جوا بينتو، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركتين على التعاون والتسهيلات التي وفرتها المنطقة الحرة بالحمرية لشركتيه، مشيداً بالحرفية والمهنية العالية التي أبداها فريق عمل المنطقة الحرة في تسهيل عمليات الشركتين ونشاطاتها، مشيراً إلى أن اختيار إمارة الشارقة كوجهة رئيسية في نشاطاته التوسعية في أسواق المنطقة جاء بناءً على معطيات دقيقة حول مزايا الاستثمار في الإمارة، والخدمات النوعية الاستثنائية التي تتوفر للشركات العاملة في المناطق الحرة بالشارقة، معتبراً أن أولويته في الفترة القادمة هو تعزيز حضور شركاته في أسواق أوروبا وآسيا مستفيداً من البنية اللوجستية المتطورة لحرة الحمرية، والتسهيلات والخدمات المتنوعة وشبكة العلاقات الواسعة التي تتيحها حرة الحمرية للمستثمرين لديها.

ركيزة

وأضاف بينتو: إن تدشين عملياتنا في السوق الخليجية ستكون ركيزةً أساسية نحو سعينا للتوسع في عدد من الأسواق العالمية، متوجهاً بالشكر والتقدير لهيئة المنطقة الحرة بالحمرية، على دعمهم الكبير وجهودهم المبذولة في تحقيق استثمار ناجح للشركتين، متمنياً أن يكون هذا التعاون بداية مرحلة جديدة للشركتين خصوصاً وأن الصناعات البتروكيماوية تعتبر صناعة رئيسية للعديد من المنتجات الحيوية والهامة في تنمية الاقتصاد ودعم مسيرته.

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