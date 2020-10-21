سلطة دبي للخدمات المالية تستضيف الفعالية المباشرة الثانية حول التكنولوجيا التنظيمية

المصدر: دبي - البيان

ستقوم سلطة دبي للخدمات المالية باستضافة فعالية عن بعد يومي العاشر والحادي عشر من شهر نوفمبر بالشراكة مع سلطة مركز دبي المالي العالمي تحت عنوان "التكنولوجيا التنظيمية: "تشجيع الإمتثال من خلال الابتكار".

ستواصل الفعالية، والتي هي الثانية من نوعها لهذا العام، البناء على الموضوعات التي تمت مناقشتها في شهر يونيو الماضي وتأتي تعزيزاً وترسيخاً لهدف سلطة دبي للخدمات المالية المتمثل بتعزيز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

الفعالية المستمرة لمدة يومين ستتضمن كلمات رئيسية وجلسات نقاشية من أبرز الخبراء المتخصصين في هذا المجال، بما في ذلك ممثلين من مركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية للتحدث عن مواضيع متعددة، منها رفع كفاءة إدارة المخاطر عبر الأتمتة؛ وتأثير جائحة كوفيد-19 على عملية الامتثال التنظيمي، والتحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلا عن سبل تخفيف المخاطر في أنظمة المدفوعات. وستكون هناك عروض توضيحية من مزودي التكنولوجيا التنظيمية الذين يقدمون حلول لمراقبة المعاملات والجزاءات، والحلول الخاصة بالتحقق الإلكتروني من العملاء e-KYC، والتحليلات السلوكية.

وستقدم سلطة دبي للخدمات المالية منظورها حول الابتكار في الخدمات المالية، كما وستعرض سلطة مركز دبي المالي العالمي آخر المستجدات المتعلقة "بمستقبل الأعمال المالية".

في هذا الصدد، قال برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: “يسعدنا نجاح الفعالية الأولى التي وفرت منصة لطرح نقاشات هامة حول التقنيات التنظيمية الناشئة. ونتطلع إلى استمرار ذلك الزخم خلال الفعالية الثانية ".

وقال عارف الأميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي:" مركز دبي المالي العالمي هو موطن لأكبر بيئة في المنطقة وأكثرها تمكيناً للتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا التنظيمية، لذا يسرنا التعاون مع سلطة دبي للخدمات المالية في تقديم الدورة الثانية من سلسلة فعاليات التكنولوجيا التنظيمية. وحيث كانت الدورة الأولى في غاية النجاح، سنغتنم الفرصة لمواصلة البحث عن أفضل السبل التي يمكن من خلالها للقطاع الاستفادة من التكنولوجيا من أجل دفع عجلة الإبتكار وتقديم الحلول والمساعدة في بناء بيئة تنظيمية أكثر صلابة لتشكيل ملامح مستقبل القطاع المالي".

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