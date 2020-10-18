"شعاع" مستشاراً لصندوق "فالكونز 1" التابع لشركة "ستارت آب 500"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "شعاع كابيتال"، الشركة المدرجة في سوق دبي المالي، اليوم عن تعيينها ممثلةً بجاسم الصديقي كمستشار لصندوق "500 فالكونز 1" التابع لشركة "ستارت آب 500"، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الشركة المتخصصة في المراحل المبكرة من رأس المال المخاطر الأكثر نشاطاً على الصعيد العالمي.

وستركّز شعاع بقيادة الصديقي على تقديم الخدمات الاستشارية لشركات صندوق "فالكونز 1" التابعة لـ "ستارت آب 500" في استراتيجيات التمويل والتخارج.

ويأتي ذلك في فترةٍ يقترب فيها صندوق الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من نهاية أعماله.

وفي هذا السياق، قال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لشعاع كابيتال: "تُعدّ (ستارت آب 500) شركة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تُدير منصة عالمية فريدة قدّمت مساهمات كبيرة لمنظومة الشركات الناشئة. كما قامت بتأسيس شبكة مُعمّقة من المستثمرين والاستثمارات في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع شعاع".

ومن جانبها، قالت كورتني باول، الرئيس التنفيذي للعمليات في "ستارت آب 500": " نُعرب عن سعادتنا بوجود شعاع وجاسم معنا فيما نستعد للمرحلة المقبلة التي ستخوضها شركة 500 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبصفته مدير أصول ورئيساً تنفيذياً متمرّساً، يحمل جاسم في جُعبته خبرة كبيرة، وستكون خدماته وإرشاداته بالغة الأهمية لمؤسسي محفظتنا".

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